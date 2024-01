Cirium Ascend Consultancy, Teil des weltweit vertrauenswürdigsten Luftfahrtanalyseunternehmens Cirium, hat einmal mehr seine unvergleichliche Expertise bei der Bewertung von Flugzeugen unter Beweis gestellt und bei den Airline Economics Aviation 100 Global Leaders Awards 2024 die begehrte Auszeichnung "Appraiser of the Year" gewonnen. Diese bemerkenswerte Leistung markiert das neunte Mal, dass Cirium Ascend Consultancy mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt wurde, was die Position des Unternehmens als führendes Beratungsunternehmen in der Luftfahrtindustrie unterstreicht.

Die Auszeichnung, die in Dublin auf der Growth Frontiers-Konferenz verliehen wurde, würdigt das unermüdliche Engagement von Cirium Ascend Consultancy für herausragende Leistungen und Innovationen in der Luftfahrtanalytik und -beratung. Die diesjährige Auszeichnung ist besonders bedeutsam, da sie die dynamische Anpassung und Widerstandsfähigkeit des Unternehmens angesichts anhaltender globaler Herausforderungen widerspiegelt, einschließlich der sich verändernden Landschaft der Luftfahrtindustrie nach der Pandemie.

Rob Morris, Global Head von Cirium Ascend Consultancy, sagte: "Die Auszeichnung "Appraiser of the Year", die wir zum neunten Mal erhalten haben, ist nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Anerkennung für das Engagement und die harte Arbeit unseres Teams. Diese Anerkennung ist der beste Beweis für unser Engagement, unseren Kunden genaue, zeitnahe und aussagekräftige Flugzeuggutachten zu liefern. In einem Jahr voller Komplexität und rasanter Veränderungen ist diese Auszeichnung eine Erinnerung daran, dass wir uns durch unser unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen und Innovation auszeichnen. Wir haben ein Team von 30 Gutachtern, von denen neun ISTAT-zertifiziert sind."

Im Laufe der Jahre hat Cirium Ascend Consultancy immer wieder neue Maßstäbe in der Luftfahrtanalytik gesetzt und unschätzbare Erkenntnisse geliefert, die die Strategien der wichtigsten Akteure der Branche geprägt haben. Der umfassende Ansatz des Unternehmens, der modernste Technologie mit fundierten Marktkenntnissen verbindet, hat dazu beigetragen, präzise Schätzungen und strategische Beratungsdienste anzubieten. Die Auszeichnung unterstreicht die Rolle von Cirium Ascend Consultancy bei der Steuerung der Erholung und des Wachstums des Luftfahrtmarktes im Jahr 2024 inmitten einer sich schnell entwickelnden globalen Landschaft.

Die Beiträge von Cirium Ascend Consultancy gehen über Bewertungen hinaus und umfassen verschiedene Aspekte der Luftfahrtanalytik wie Risikomanagement, Asset Tracking und Nachhaltigkeitsbewertungen. Die innovativen Lösungen des Unternehmens, einschließlich des CO2-Emissions-Benchmarking und der Analyse des Kraftstoffverbrauchs, spiegeln sein Engagement wider, den Übergang der Industrie in eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen.

Die diesjährige Auszeichnung hebt auch den bedeutenden Einfluss von Cirium Ascend Consultancy auf die Luftfahrtfinanzierung hervor, da ihre Analysen eine entscheidende Rolle bei intelligenteren Investitionsentscheidungen spielen. Die Daten und Erkenntnisse des Unternehmens haben sich für Banken, Versicherer, Vermieter und andere Finanzinstitute beim Risikomanagement und der Maximierung von Chancen als unschätzbar wertvoll erwiesen.

Die Auszeichnung "Appraiser of the Year" für das Jahr 2024 würdigt nicht nur die Leistungen von Cirium Ascend Consultancy, sondern symbolisiert auch das Vertrauen, das die Luftfahrtgemeinschaft in das Unternehmen setzt. Sie ist eine Anerkennung ihrer Fähigkeit, zuverlässige und innovative Lösungen zu liefern, die die Branche voranbringen.

Über Cirium Ascend Consultancy

Cirium Ascend Consultancy, ein Geschäftsbereich von Cirium, bietet marktführendes Fachwissen, um die kommerzielle Luftfahrtindustrie zu informieren und erfolgreiche Strategien voranzutreiben. Mit einem globalen Team erfahrener Berater und Analysten liefert Cirium Ascend Consultancy umfassende Daten, fachkundige Einblicke und maßgeschneiderte Dienstleistungen, die sich direkt auf strategische Investitionen auswirken und Wege für Wachstum in der Luftfahrt eröffnen.

