Die neuen Wale am Kryptomarkt: Kaufen BlackRock und Fidelity alle Bitcoin auf?

Es sind noch keine 3 Wochen, dass die Spot Bitcoin ETFs in den USA von der Börsenaufsichtsbehörde SEC genehmigt wurden, aber die Summen, die seitdem gehandelt wurden, sind enorm. Während Grayscale seinen Bitcoin Trust (GBTC) in einen Fonds umgewandelt und Kunden damit ermöglicht hat, ihre Anteile zu verkaufen, häufen Fidelity und BlackRock immer mehr Bitcoin im Auftrag ihrer Kunden an. Das wirft natürlich die Frage auf, wie lange die Größen der Wall Street noch so weitermachen können und wie weit sie den Kurs dadurch in die Höhe treiben können.

Über 100.000 Bitcoin in weniger als 3 Wochen

Während Kunden bei Grayscale die Gelegenheit nutzen, ihre Gewinne erstmals realisieren zu können, indem sie ihre Anteile verkaufen, da durch die Umwandlung des Trusts in einen ETF die Haltefrist entfallen ist, kaufen BlackRock und Fidelity immer weiter nach. Während Grayscale inzwischen über 100.000 Bitcoin im Auftrag seiner Kunden verkauft hat, haben die beiden Emittenten mit den größten Kapitalzuflüssen inzwischen mehr als 107.000 Bitcoin gekauft.

JUST IN: BlackRock and Fidelity now own a combined 107,696 BTC worth $4.6 billion for their spot Bitcoin ETFs. pic.twitter.com/v1DrcZvqRw - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 30, 2024

Der Gesamtwert beläuft sich dabei auf über 4,6 Milliarden Dollar. Während Grayscale den Verkaufsdruck langsam senkt und heute nur noch ein Drittel der Coins verkauft hat im Vergleich zum größten Verkauf in der vorigen Woche, dürften die anderen Emittenten noch lange nicht damit fertig sein, das digitale Gold im großen Stil zu kaufen.

Bald eine Million Bitcoin in ETFs?

Wenn man sich vor Augen führt, dass es am Ende nur 21 Millionen Bitcoin geben wird, wird deutlich, welche Summen die Größen der Wall Street hier täglich handeln. Dass BlackRock und Fidelity in so kurzer Zeit über 100.000 Bitcoin anhäufen konnten, macht deutlich, welches Potenzial hier langfristig herrscht. Noch offensichtlicher wird das, wenn man bedenkt, dass Grayscale bis zur Umwandlung des Trusts in einen ETF mehr als 600.000 Bitcoin für seine Kunden gehalten hat.

Zwar war das beim Grayscale Bitcoin Trust auch auf die Haltefrist zurückzuführen, die einen Verkauf nicht sofort wieder ermöglicht hat, wenn man es sich anders überlegt hat, während die ETF-Anteile täglich verkauft werden können, allerdings ist es leicht möglich, dass die Emittenten zusammen dadurch schon bald eine Million Bitcoin besitzen. Zudem schätzt man, dass ungefähr 30 % des gesamten Bitcoin-Angebots verloren gegangen sind. Alles in allem sieht es derzeit also danach aus, als könnte der Bitcoin Kurs durch die zusätzliche Verknappung des Angebots und die immer weiter steigende Nachfrage tatsächlich vor einer noch nie dagewesenen Rallye stehen.

Kursexplosion auch bei Altcoins erwartet

Was gut für Bitcoin ist, hat sich in der Vergangenheit auch immer auf die meisten Altcoins positiv ausgewirkt. Während Bitcoin als größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung seinen Wert verdoppelt oder verdreifacht hat, sind Coins mit niedrigerer Bewertung im selben Zeitraum um das 10-fache, 100-fache oder noch höher gestiegen. Das dürfte auch diesmal wieder der Fall sein. Meme Coins wie PEPE und BONK sind im letzten Jahr sogar um mehr als das 1.000-fache gestiegen, sodass aus einem 1.000 Dollar Investment schnell eine Million Dollar werden konnte. Ein Meme Coin, bei dem auch erwartet wird, dass er kurz vor einer Kursexplosion steht, ist der neue $SPONGEV2.

Jetzt mehr über $SPONGEV2 erfahren.

Wird SPONGE V2 der nächste 100 Millionen Dollar Coin?

Anhänger von Meme Coins dürften den Erfolg von SPONGE im letzten Jahr nicht verpasst haben. Der Token hat in nur wenigen Tagen eine Marktkapitalisierung von über 100 Millionen Dollar erreicht, was frühen Investoren ermöglicht hat, ihr Kapital um das 100-fache zu steigern. Dieses Jahr plant das gleiche Team, mit $SPONGEV2 den Erfolg des ursprünglichen Sponge-Tokens zu überbieten. Um dieses Ziel zu erreichen, wird es verstärktes Marketing, Listings an noch größeren Kryptobörsen sowie ein eigenes Play-to-Earn-Spiel geben.

(SPONGE Play 2 Earn Game - Quelle: Sponge-Website)

Wenn es dem Team gelingt, den Erfolg des ersten Sponge-Tokens zu übertreffen, könnten frühe Käufer dieses Mal noch größere Gewinne erzielen. Nachdem der Vorgänger bereits auf über 10 Kryptobörsen gelistet war, spekuliert man, dass die Entwickler diesmal sogar ein Listing auf Coinbase oder Binance anstreben könnten, was zu einem starken Kursanstieg führen könnte.

Jetzt SPONGE-Website besuchen.

(SPONGE kaufen - Quelle: Sponge-Website)

Wer frühzeitig in $SPONGEV2 investieren möchte und bereits SPONGE-Token besitzt, kann diese auf der Website in den V2-Staking Pool einzahlen und erhält als Rendite die neuen $SPONGEV2-Token, deren APY je nach Größe des Staking Pools variiert. Diejenigen, die noch keine SPONGE-Token haben, können diese über die Website kaufen und staken, wobei sie als Bonus die gleiche Menge an neuen $SPONGEV2-Token erhalten, die direkt beim Launch verfügbar sind. Somit haben diejenigen, die jetzt in SPONGE investieren, die Möglichkeit, zu den Ersten zu gehören, die $SPONGEV2 erhalten und wahrscheinlich zu einem sehr vorteilhaften Preis einsteigen können.

Jetzt SPONGE kaufen und $SPONGEV2 als Bonus erhalten.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.