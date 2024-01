Bitcoin-Kurs in einer Woche um 10 % gestiegen - Darum ist noch lange kein Ende in Sicht

Krypto-Investoren können wieder aufatmen. Während es nach der Genehmigung der Spot Bitcoin ETFs in den USA zu einem "Sell the News"-Effekt gekommen ist, bei dem der Bitcoin-Kurs um 10.000 Dollar eingebrochen ist, geht es nun wieder täglich bergauf. In den letzten 24 Stunden liegt BTC mit fast 3 % im Plus und steigt dabei immer wieder auf über 43.500 Dollar, während die Gewinne auf Wochensicht sogar bei mehr als 10 % liegen. Schluss dürfte hier allerdings noch lange nicht sein. Derzeit spricht einiges dafür, dass es in den nächsten Wochen und Monaten noch deutlich weiter bergauf geht.

Plus 10 % in einer Woche

Nach der Genehmigung der Bitcoin ETFs haben einige Analysten ein düsteres Bild für die nahe Zukunft von Bitcoin gezeichnet. Als hätte die Korrektur auf 38.500 Dollar noch nicht gereicht, haben einige von einem Rücksetzer bis auf 32.000 Dollar gesprochen. Für viele ist das bis zum Halving, welches im April dieses Jahres stattfinden soll, auch noch nicht vom Tisch. Derzeit sieht es aber nicht danach aus, als würde der Kurs so schnell nochmal in Richtung 32.000 Dollar fallen. Allein in der letzten Woche ist BTC um über 10,67 % auf über 43.000 Dollar gestiegen.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Mit der Einführung der Spot Bitcoin ETFs in den USA haben BlackRock, Fidelity und die anderen Emittenten lange nur die Verkäufe von Grayscale abfangen können, wodurch unterm Strich fast nur Kapital verschoben wurde aber nicht wirklich viel frisches Kapital in den Markt gespült wurde. Das könnte sich nun ändern, da der Verkaufsdruck von Grayscale abnimmt. Heute wurde mit mehr als 6.000 Bitcoin die bisher geringste Menge verkauft, während noch in der vorigen Woche fast 20.000 Bitcoin an einem Tag vom Vermögensverwalter verkauft wurden.

Weitere bullishe Entwicklungen

Im Laufe der nächsten Wochen und Monate braut sich noch einiges zusammen, was sich ebenfalls stark bullisch auf den Bitcoin-Kurs auswirken könnte. Schon morgen kommt es zum Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve, wobei zwar noch keine Zinssenkung erwartet wird, aber zumindest der Optimismus steigen könnte, dass es bald zu welchen kommen wird. Das könnte sich wiederum positiv auf den gesamten Kryptomarkt und in erster Linie auf Bitcoin auswirken. Außerdem steht im April dieses Jahres das nächste Halving an, welches in etwa alle vier Jahre nach jedem 210.000. Block durchgeführt wird.

Only 78 days until the Bitcoin halving.



In der Vergangenheit ist es nach jedem Halving in den 18 Monaten danach zu einem Bullrun gekommen, bei dem stets neue Allzeithochs erreicht wurden, die weit über den vorigen gelegen haben. Eine Entwicklung, die auch diesmal erwartet wird, weshalb Experten bis Ende 2025 einen Bitcoin-Kurs zwischen 200.000 und 500.000 Dollar erwarten.

Bullishe Alternativen

Steigt der Bitcoin-Kurs, steigen in der Regel auch die meisten Altcoins. Während BTC durch seine hohe Marktkapitalisierung aber vergleichsweise träge geworden ist, können Coins mit niedrigerer Bewertung innerhalb kurzer Zeit um ein Vielfaches steigen. Neben Coins von Layer-1-Blockchains wie Solana, Cardano oder Avalanche können dabei auch andere Coins zu den großen Gewinnern gehören. Sowohl Meme Coins als auch Utility Coins haben im nächsten Bullrun wieder das Potenzial, lebensverändernde Renditen für frühe Käufer einzubringen. In beiden Bereichen gibt es auch schon Kandidaten, die sich derzeit für so eine Kursexplosion positionieren.

Meme Kombat: Der Meme Coin des Jahres?

Mit Meme Kombat ($MK) kommt nicht nur ein neuer Meme Coin auf den Markt, sondern auch eine Arena, in der die beliebtesten Meme Coins gegeneinander antreten können. Küntliche Intelligenz haucht den Figuren von PEPE, BONK, DOGE und vielen weitere erfolgreichen Projekten Leben ein und sorgt dabei für spannende Battles, bei denen die Community ihren Favoriten in der Arena unterstützen kann. Ein Konzept, durch das die Plattform von der Reichweite der beliebtesten Coins profitieren kann, wodurch der $MK-Token großes Potenzial für eine Kursexplosion hat.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Der $MK-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und hat bereits mehr als 7,7 Millionen Dollar von Investoren gesammelt, die davon überzeugt sind, dass die Idee funktionieren kann und Meme Kombat einer der erfolgreichsten Meme Coins in diesem Jahr werden könnte. Der Presale endet, sobald 10 Millionen Dollar erreicht sind, was bei der aktuellen Entwicklung nicht mehr lange dauern dürfte. Da die erste Battle-Saison direkt nach dem Presale beginnt, könnte die Nachfrage nach $MK-Token und die Bekanntheit der Plattform dadurch schnell ansteigen, was eine Kursexplosion bei $MK zur Folge hätte, wobei der Wert weit über das 10-fache des aktuellen Vorverkaufspreises steigen könnte.

eTukTuk ($TUK): Der nachhaltige Utility-Token

Für diejenigen, die nach weniger riskanten Alternativen zu Meme Coins suchen, könnte eTukTuk ($TUK) interessant sein. Dieses Krypto-Projekt widmet sich der Nachhaltigkeit, indem es darauf abzielt, TukTuks, die in Entwicklungsländern weit verbreitet sind und mehr CO2 als Autos emittieren, zu elektrifizieren und gleichzeitig eine smarte Ladeinfrastruktur zu entwickeln. Das Projekt hat bereits Investoren angezogen, die im Presale mehr als 600.000 Dollar in $TUK-Token investiert haben.

Nachhaltigkeitsprojekte haben das Potenzial, langfristig Erfolg zu haben. Die Verringerung der CO2-Emissionen ist ein globales Anliegen, und eTukTuk adressiert dieses Problem in Regionen, in denen Umweltstandards noch nicht so fortgeschritten sind wie in Deutschland. Diese Ausrichtung könnte dem Projekt und damit auch dem Wert des $TUK-Tokens nach dem Listing an den Kryptobörsen zum Erfolg verhelfen. Während des Vorverkaufs wird der $TUK-Preis bereits mehrfach angehoben, wovon frühe Käufer bereits in Form eines Buchgewinns profitieren können, der nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

