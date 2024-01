Solana erneut Gewinner des Tages: Plus 30 % in einer Woche - Steigt SOL bald auf 200 Dollar?

Langsam fühlt es sich am Kryptomarkt wieder so an, wie im letzten Quartal des Vorjahres. Der Bitcoin-Kurs steigt wieder täglich und überschreitet dabei immer neue Tausender-Marken und auch bei Solana gibt es nach einer heftigen Korrektur in den letzten Wochen nun wieder Grund zur Freude. Dabei könnte nicht nur das Hoch vom Dezember 2023, das bei 125 Dollar liegt, schon bald wieder erreicht werden, sondern auch noch deutlich höhere Kursziele erreicht werden. Immerhin ist der Kurs allein in der letzten Woche um über 30 % gestiegen. Eine Entwicklung, die es heuer noch häufiger zu sehen geben könnte.

Solana erneut Top Mover

Man kann es drehen und wenden wie man will - unter den Top 20 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ist Solana erneut die klare Nummer 1. Egal, ob man die Coins nach den Gewinnen der letzten 24 Stunden bewertet, oder ob man sich die größten Gewinner der vergangenen sieben Tage anschaut, Solana (SOL) hat immer die Nase vorn. Auf Wochensicht hat SOL um mehr als 31 % zugelegt, während Avalanche (AVAX) mit einem Plus von 29 % auf Platz 2 liegt. Auf 24-Stunden-Sicht liegt SOL mit einem Plus von 9 % weit vor Platz 2 - Carano (ADA) mit einem Plus von 6,2 %.

(Top Coins sortiert nach 24 Stunden Gewinnen - Quelle: Coinmarketcap)

Damit zeigt sich einmal mehr ein Bild, wie man es in der Zeit von Oktober bis Dezember 2023 fast täglich zu sehen bekommen hat und Solana macht deutlich, dass das Pulver noch lange nicht verschossen ist und SOL auch hier wieder zu den wichtigsten Coins für den erwarteten Bullrun gehören kann.

BNB bald überholt

Schon im Laufe des Tages könnte es dazu kommen, dass Solana (SOL) BNB erneut im Ranking der größten Coins nach Marktkapitalisierung überholt. BNB konnte in den letzten 24 Stunden gerade einmal um 0,84 % zulegen, während SOL zwischenzeitlich sogar zweistellig im Plus war. Damit steigt die Marktkapitalisierung des Ethereum-Killers auf über 45,8 Milliarden Dollar, während es bei BNB noch mehr als 46,1 Milliarden Dollar sind. Ein Vorsprung, der aufgrund der aktuellen Entwicklungen schon bald Geschichte sein könnte.

(Top 5 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Schon im Vorjahr, nach der beeindruckenden SOL-Rallye, bei der der Kurs um mehr als 1.000 % gestiegen ist, wurde BNB zwischenzeitlich überholt. Da SOL aber sowohl nach oben als auch nach unten zu den Top Movern gehört und während der Korrektur auch deutlich höhere Verluste als BNB hinnehmen musste, war der Vorsprung des Coins der Binance Smart Chain zwischenzeitlich deutlich größer.

Steigt SOL bald wieder auf 200 Dollar?

Die jüngsten Entwicklungen zeigen einmal mehr, dass es auch beim aktuellen Kursniveau bei Solana schnell wieder zu einer Verdoppelung kommen kann. Es wird erwartet, dass der Bitcoin-Kurs spätestens nach dem Halving explodiert und im Laufe des Jahres auf weit über 100.000 Dollar steigen kann und wenn es dazu kommt, ist es fast schon ausgeschlossen, dass SOL kein neues Allzeithoch erreicht und auch weit über 200 Dollar steigen kann. Sollte es im Laufe des Jahres nicht doch wieder zu Netzwerkausfällen kommen, gibt es derzeit wenig, was einem SOL-Run auf 200 Dollar im Weg stehen könnte.

(Solana Uptime - Quelle: status.solana.com)

Inzwischen befindet sich Solana aber in der längsten Phase der Netzwerkstabilität, da die Blockchain nun schon seit fast einem Jahr nicht mehr ausgefallen ist. Im Laufe des Jahres soll die ohnehin schon für ihre Geschwindigkeit bekannte Blockchain ein Upgrade erhalten, bei der die Transaktionsrate nochmal um ein Vielfaches erhöht werden soll. Starke Partnerschaften mit großen Namen wie Shopify tragen ebenfalls dazu bei, dass Solana noch eine große Zukunft vor sich haben könnte und auch bei einem Kursziel von 200 Dollar noch lange nicht Schluss sein könnte.

Natürlich wäre es für diejenigen, die erst heuer einsteigen, dennoch schön gewesen, wenn sie schon Anfang letzten Jahres eingestiegen wären und die 1.000 % Rallye mitgenommen hätten, denn dazu wird es heuer bei SOL wahrscheinlich eher nicht mehr kommen. Dafür stehen bereits zahlreiche andere Coins in den Startlöchern, die für den nächsten Bullrun ideal positioniert sind und schon bald eine ähnliche Kurssteigerung hinlegen könnten. Vor allem Meme Coins sind dafür bekannt, dass sie oft innerhalb weniger Tage um zehntausende Prozent steigen. Derzeit sieht es vor allem bei SPONGE V2 danach aus, als würde eine solche Entwicklung bevorstehen.

Jetzt mehr über SPONGE V2 erfahren.

Übertrifft $SPONGEV2 die 1.000 % Kursexplosion von SOL?

Meme Coins bringen ein Gewinnpotenzial mit sich, das es so wohl sonst nirgends gibt. Das wurde unter anderem durch den SPONGE-Token im vergangenen Jahr bestätigt, der einen so großen Hype erzeugt hat, dass er sogar im New York Magazine gemeinsam mit PEPE erwähnt wurde. Nun plant das Team von SPONGE, den Erfolg des Vorgängers mit dem neuen Token $SPONGEV2 zu übertreffen.

(SPONGE V1 Meilensteine Quelle: Sponge-Website)

Der Wert von Meme Coins kann in kürzester Zeit extrem ansteigen, aber auch genauso schnell wieder abfallen. Liquiditäts-Pools werden oft aufgelöst, sobald erste Käufer ins Spiel kommen, was dazu führt, dass diese auf ihren Token sitzen bleiben. Am Ende weiß man in der Regel nicht, wer hinter einem Meme Coin steckt, was das Investment natürlich auch riskant macht. Bei $SPONGEV2 weiß man allerdings, dass ein Team hinter dem Projekt steckt, das bereits im Vorjahr einen 100 Millionen Dollar Coin auf den Markt gebracht und einen Ruf zu verlieren hat, sodass die Aussicht auf hohe Gewinne hier deutlich höher ist als bei den meisten anderen Coins.

Jetzt SPONGE-Website besuchen.

Um den Preis vom neuen SPONGE V2 diesmal noch weiter zu steigern, zielt das Team darauf ab, größere Kryptobörsen für das Listing des Tokens zu gewinnen. Nachdem der erste SPONGE auf mehr als 10 Börsen gelistet wurde, wird spekuliert, ob $SPONGEV2 möglicherweise sogar auf Plattformen wie Binance oder Coinbase gelistet werden könnte. $SPONGEV2 zeichnet sich außerdem durch ein zusätzliches Play-to-Earn-Spiel aus, wodurch die Verbreitung weiter beschleunigt werden könnte.

(SPONGE Play 2 Earn Game coming soon - Quelle: SPONGE-Website)

Besitzer des ursprünglichen SPONGE-Tokens haben die Möglichkeit, diese auf der Website in einen Staking Pool einzuzahlen, um als Gegenleistung eine Rendite in Form von $SPONGEV2 zu erhalten, die geclaimt werden können, sobald der neue V2 Token gelauncht wird. Für diejenigen, die noch keine SPONGE-Token besitzen, besteht dennoch die Möglichkeit, beim neuen $SPONGEV2 von Anfang an dabei zu sein.

Wer noch keine SPONGE besitzt, kann diese direkt über die Website kaufen. Bis zum Start des V2-Tokens haben Käufer einen großen Vorteil, da man für den Kauf der SPONGE-Token eine gleichwertige Menge an $SPONGEV2 als Bonus erhält und die ursprünglich gekauften SPONGE-Token automatisch in den Staking Pool eingezahlt werden, was weitere V2-Token als Rendite generiert. Sollte $SPONGEV2 den Erfolg seines Vorgängers übertreffen, könnte er Gewinne einbringen, die weit über die von Solana im Vorjahr hinausgehen.

Jetzt SPONGE kaufen und $SPONGEV2 als Bonus erhalten.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.