Dank der digitalen Bohrlösungen von SLB konnte Equinor auf seiner Plattform Peregrino C in Brasilien autonome Bohrungen durchführen

SLB (NYSE: SLB) hat heute einen wichtigen Schritt in Richtung eines vollständig autonomen Bohrbetriebs auf der brasilianischen Plattform Peregrino C von Equinor angekündigt. Die digitalen Technologien von SLB für die Automatisierung an der Oberfläche, das autonome Bohren am Boden und das Richtungsbohren wurden so kombiniert, dass 99 eines 2,6 km langen Abschnitts im autonomen Kontrollmodus gebohrt werden konnten. In einem Programm mit fünf Bohrlöchern konnte die Penetrationsrate um 60 gesteigert werden, was zu einer schnelleren Bohrlochförderung bei gleichzeitiger Senkung der Kosten und der Kohlenstoffemissionen führte.

"Dies ist ein aufregender Meilenstein auf dem Weg zu einem vollständig autonomen Bohrbetrieb", sagte Jesus Lamas, President of Well Construction bei SLB. "Durch die Nutzung von KI und die Integration fortschrittlicher digitaler Workflows erreichen Kunden durch die digitale Transformation eine verbesserte Sicherheit und Leistung, machen Bohrungen konsistenter und effizienter und verbessern die CO2-Bilanz ihres Betriebs."

Multidisziplinäre Experten arbeiteten zusammen, um miteinander verbundene autonome Arbeitsabläufe zu entwerfen und zu implementieren, die es dem System ermöglichen, den Abschnitt nahtlos zu bohren. Auf der Bohrplattform wurden die manuelle Handhabung der Rohre und die Sequenzierung der Ausrüstung mit der DrillPilot-Software automatisiert. Die Leistung beim Bohren am Boden wurde durch den Einsatz von KI-gesteuerter Technologie in der Automatisierungslösung DrillOps maximiert. Die autonomen Neuro-Lösungen bestimmten die optimale Strecke und lieferten den Bohrplan, indem sie die Steuersequenzen und Bohrparameter anpassten, um das von der kohärenten Bohrlochbauplanungslösung DrillPlan entworfene Ziel zu erreichen.

Bei den Lösungen DrillOps und DrillPlan handelt es sich um cloudbasierte Anwendungen auf der digitalen Plattform Delfi. Die Plattform kombiniert Apps, künstliche Intelligenz, physikalisch basierte Wissenschaft und frei fließende Daten, um Exploration, Erschließung, Bohrung, Produktion und den Betrieb neuer Energiequellen zu beschleunigen und zu verbessern.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

