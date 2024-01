AGCO (NYSE: AGCO), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und Technologien für die Präzisionslandwirtschaft, gab heute den Start von FarmerCore bekannt, einer transformativen globalen Initiative, die Landwirten und Händlern eine neue Generation von Erfahrungen bietet. Die Einführung des neuen, durchgängigen Vertriebsmodells ist ein bedeutender Meilenstein bei der Umsetzung der AGCO Farmer-First-Strategie und unterstreicht das Engagement von AGCO, Landwirten auf der ganzen Welt zu helfen, profitabler, produktiver und nachhaltiger zu werden.

FarmerCore revolutioniert den Verkauf und den Service mithilfe von Tools, die den Händlern eine größere Nähe zu den Landwirten ermöglichen vor Ort und online. Von der Produktrecherche bis hin zur Betriebszeit während der Saison entwickelt und integriert das Programm digitale und physische Elemente über den gesamten Kauf- und Produktlebenszyklus hinweg, um ein führendes Angebot auf dem Bauernhof zu schaffen.

"Die Strategie von AGCO ist weiterhin darauf ausgerichtet, den Landwirt in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen", so Eric Hansotia, Chairman, President und CEO von AGCO. "Die FarmerCore-Initiative unterstreicht unser Versprechen, den Landwirten Priorität einzuräumen. Zu diesem Zweck verbinden wir physische und digitale Erfahrungen miteinander, um die Markentreue zu stärken und die Kundenbindung zu vertiefen. Letztendlich wollen wir dem Landwirt unser gesamtes Geschäft unter anderem durch digitale Tools, Servicefahrzeuge, Zugang zu Ersatzteilen vor Ort in Zusammenarbeit mit dem globalen AGCO-Händlernetz näher bringen."

FarmerCore stützt sich auf drei Säulen: die Mentalität auf dem Bauernhof, die intelligente Netzabdeckung und das digitale Engagement. Mit der landwirtschaftlichen Mentalität sind die Händler in der Lage, die Bedürfnisse ihrer Kunden in jeder Phase des Kaufprozesses zu erfüllen. Bei einer intelligenten Netzabdeckung wird der Schwerpunkt nicht mehr auf eine Einheitsgröße gelegt, sondern auf ein Hub-and-Spoke-Modell, das "leichte" Einzelhandelsgeschäfte, Servicezentren und reine Ersatzteilstandorte umfasst. Das digitale Engagement ermöglicht den Landwirten einen 24/7-Online-Zugang zu Verkauf und Support, einschließlich des Online-Ersatzteilkaufs, digitaler Schaufenster der Händler, Online-Konfiguratoren und mehr.

Zahlreiche AGCO-Händler nutzen bereits Aspekte des FarmerCore-Programms, darunter mobile Serviceflotten, alternative Verkaufsstellen (z. B. reine Ersatzteilläden) und digitale Tools zur Verbesserung des Kundensupports. Tatsächlich hat sich das FarmerCore-Modell auf regionaler Ebene durch AgRevolution bewährt: Das Unternehmen ist ein AGCO-eigener Vollsortimenter für Landmaschinen, der Landwirte in Kentucky, Illinois und Indiana beliefert.

"Wir bieten den Landwirten ein hervorragendes Erlebnis auf dem Hof, das sich über die gesamte Dauer des Besitzes erstreckt", sagte Stacy Anthony, CEO von AgRevolution. "Unsere Mentalität, die Landwirte in den Mittelpunkt zu stellen, in Verbindung mit der Implementierung der FarmerCore-Assets, ermöglicht ein größeres Engagement in unserer Region und hilft uns, außergewöhnliche Kundenergebnisse und -werte zu erzielen. Ich bin begeistert von dem unbegrenzten Potenzial, das dieses innovative, auf den Landwirt ausgerichtete Modell dem AGCO-Händlernetz und den Landwirten auf der ganzen Welt bieten wird."

Mit FarmerCore bringen mobile Geräte den Einkauf und den Service auf den Hof. Während Händlerstandorte weiterhin die Unterstützung der Landwirte in lokalen Gemeinschaften verankern, ermöglichen mobile und digitale Kanäle den Landwirten, sich zu ihren Bedingungen zu engagieren.

FarmerCore wird in enger Zusammenarbeit mit dem weltweiten AGCO-Händlernetz implementiert und wird zu einem führenden Anbieter für die Unterstützung von Landmaschinen in allen Aspekten des Lebenszyklus der Maschinen. Das Programm wird in diesem Jahr weltweit in ausgewählten Händlerorganisationen in Nord- und Südamerika eingeführt und soll bis 2024 weiter ausgebaut werden.

