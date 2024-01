Globaler Lieferketten-Innovator verstärkt seine Präsenz in den USA mit neuem Standort im Bundesstaat Texas, um die laufenden Expansionsbemühungen zu unterstützen

Kinaxis Inc. (TSX: KXS), die führende Lieferkettenmanagement-Plattform, gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Dallas, Texas, bekannt, um den expandierenden US-Kundenstamm des Unternehmens zu betreuen und sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren.

Das Unternehmen verfügt bereits über ein gut etabliertes Team, und die neue Niederlassung in Dallas, Las Colinas, wird als zentraler Knotenpunkt dienen, an dem Mitarbeiter und Kunden zusammenkommen können, um sich zu engagieren, zusammenzuarbeiten und an der Lösung einiger der dringendsten Herausforderungen zu arbeiten, denen sich globale Lieferketten gegenübersehen.

Die Eröffnung des neuen Standorts in Dallas bildet den Abschluss einer Periode bedeutenden Wachstums und weltweiter Expansion von Kinaxis, nachdem unter anderem Niederlassungen in Großbritannien, den Niederlanden, Indien, Singapur und Japan eröffnet wurden. Lockheed Martin ist nur eines der Unternehmen im Großraum Dallas-Fort Worth, die Kinaxis-Lösungen nutzen, um sich auf Störungen in ihren umfangreichen Lieferketten vorzubereiten und darauf zu reagieren.

"Dallas ist als wachsende, zentral gelegene Region für technische und Lieferketten-Management-Talente anerkannt", sagte Megan Paterson, Chief Operating Officer bei Kinaxis. "Die Einrichtung eines permanenten Hubs in den USA ist ein entscheidender Teil unserer globalen Präsenz, da Unternehmen Kinaxis weiterhin einsetzen, um Lieferketten in einem zunehmend komplexen Umfeld zu verwalten."

Mit mehr als 40.000 Nutzern in über 100 Ländern arbeitet Kinaxis mit einigen der weltweit größten Marken in Branchen wie Konsumgüter, Automobil, Hightech, Biowissenschaften und anderen zusammen. Die KI-gestützte Technologie und die patentierte Gleichzeitigkeitstechnik ermöglichen es Unternehmen, ihr Lieferkettennetzwerk von der strategischen Planung bis zur letzten Meile durchgängig zu orchestrieren. Die Technologie von Kinaxis trägt dazu bei, dass 40 der weltweiten Traktoren in der Landwirtschaft eingesetzt werden, dass jedes Jahr mehr als 110.000.000.000 Zähne sauber bleiben und dass jedes Jahr mehr als 35 Millionen Haustiere mit nahrhaften Mahlzeiten versorgt werden.

Über Kinaxis

Kinaxis ist global führend im Bereich Management der Lieferkette. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu steuern, angefangen bei der mehrjährigen strategischen Planung, über die praktische Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn

