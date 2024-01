Bewährte Führungskraft im Bereich IT-Professional Services verstärkt das Führungsteam, um die Kundenerfahrung und -bindung von Armis zu verbessern

Armis, das Asset-Intelligence-Unternehmen für Cybersicherheit, gab heute die Ernennung von Bart Hammond zum Chief Customer Officer (CCO) bekannt. Als CCO wird Hammond für die Leitung des Kundenerfolgsteams von Armis verantwortlich sein und sich um die Erfahrung und Bindung der Armis-Kunden kümmern.

"Unsere Kunden haben für uns oberste Priorität. Als kundenorientiertes Unternehmen ist es unerlässlich, jeden Aspekt der Kundengesundheit im Auge zu behalten, um den Kunden zu helfen, unsere Lösungen besser zu nutzen, um ihre schwierigsten Cybersicherheitsherausforderungen zu lösen", sagte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Bart wird entscheidend dazu beitragen, unsere Kundenreise weiterzuentwickeln und sicherzustellen, dass jeder Berührungspunkt einen Mehrwert für die Kunden bietet. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Bart eine unschätzbare Bereicherung für Armis sein wird und eine wichtige Triebkraft für den weiteren Erfolg des Unternehmens darstellt."

Bart Hammond verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Bereich professioneller IT-Dienstleistungen und Führungserfahrung sowohl in globalen, multinationalen Technologieunternehmen als auch in regionalen, unternehmerischen Beratungsunternehmen. Zuletzt war Hammond als CCO bei Drift tätig, wo er für die betriebliche und organisatorische Skalierung aller Kundenfunktionen verantwortlich war. Davor war Hammond für die gesamte Post-Sales-Kundenbetreuung bei Ping Identity verantwortlich, wo er das Team durch ein enormes Wachstum führte, das in einem Börsengang gipfelte. Hammond hatte außerdem zahlreiche Führungspositionen in den Bereichen Strategie, Betrieb und Gewinn- und Verlustrechnung bei Unternehmen wie EMC, Interlink Group und Accenture inne.

"Ich bin begeistert, einem so schnell wachsenden Unternehmen beizutreten, das durch die Stärke seiner Plattform angetrieben wird", sagte Hammond. "Wir nehmen unsere Verantwortung ernst, mit unseren Kunden, die sich so stark auf die Lösungen von Armis verlassen, um ihre Cybersicherheit zu verbessern, zusammenzuarbeiten. Ich freue mich darauf, mit unserem außergewöhnlichen Team zusammenzuarbeiten, während wir weiter in die Skalierung, Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Adoptions-, Technik- und Supportdienste investieren."

Über Armis

Armis, das Asset-Intelligence-Cybersicherheitsunternehmen, schützt die gesamte Angriffsfläche und managt das Cyber-Risiko des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden, grenzenlosen Welt stellt Armis sicher, dass Unternehmen kontinuierlich alle kritischen Assets sehen, schützen und verwalten. Armis sichert Fortune-100-, Fortune-200- und Fortune-500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und kommunale Einrichtungen, damit kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr sicher sind. Armis ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

