Erweiterte Verbindungslängen zur Verbesserung der Skalierbarkeit von Clustern für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML)

Nubis Communications, Inc., Anbieter von High-Density Optical Inter-Connect (HDI/O) mit niedriger Latenz, und Alphawave Semi (LN: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität und Compute-Silizium für die weltweite Technologie-Infrastruktur, kündigten heute ihre bevorstehende Demonstration der PCI Express 6.0-Technologie an, die über eine optische Verbindung mit 64 GT/s pro Lane läuft. Anbieter von Rechenzentren erforschen den Einsatz von PCIe over Optics, um die Reichweite und Flexibilität des Interconnects für Speicher, CPUs, GPUs und benutzerdefinierte Silizium-Beschleuniger erheblich zu erweitern, um skalierbarere und energieeffizientere Cluster für Architekturen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML) zu ermöglichen.

Nubis Communications und Alphawave Semi zeigen eine Live-Demonstration auf dem Tektronix-Stand auf der DesignCon, der führenden Konferenz für fortschrittliche Chip-, Board- und Systemdesign-Technologien. Ein Semi-PCIe-Subsystem von Alphawave mit PiCORE Controller IP und PipeCORE PHY wird PCIe 6.0-Verkehr direkt über eine lineare optische Nubis XT1600-Engine treiben und empfangen, um eine optische PCIe 6.0-Verbindung mit 64 GT/s pro Faser zu demonstrieren, wobei die optische Ausgangswellenform auf einem Tektronix-Sampling-Scope mit einer optischen Hochgeschwindigkeitssonde gemessen wird.

Die optische Übertragungstechnologie kann genutzt werden, um die Verbindungsdistanzen bei gleichen Bandbreiten im Vergleich zu Kupferkabeln erheblich zu verlängern und die größeren Clustergrößen zu unterstützen, die für die Unterstützung immer größerer, über mehrere Knoten verteilter KI/ML-Server erforderlich sind, und ermöglicht Innovationen in neuen disaggregierten Netzwerkarchitekturen. Die optische Nubis XT1600-Engine unterstützt bis zu 16 Lanes mit hochdichter PCIe Gen 6.0- oder 100-Gbit/s/Lane-Ethernet-Konnektivität ohne integrierte Retimer.

"Unser hoher Integrationsgrad mit 16 Lanes Full-Duplex in einer einzigen optischen Engine mit geringem Stromverbrauch und niedriger Latenz ist eine hervorragende Ergänzung zur maximalen Bandbreite von PCIe x16 für die nächste Generation von Rechen- und Speicheranwendungen", sagte Scott Schube, VP of Marketing bei Nubis Communications. "Unsere Demonstration der linearen optischen Nubis XT1600-Engine und des PCIe 6.0-Controllers und PHY-IP von Alphawave Semi zeigt die Realisierbarkeit eines PCIe® 6.0 x8-Links über Glasfaser mit 64 GT/s."

"KI-Anwendungen verändern die Netzwerke von Rechenzentren, wobei Hyperscaler immer größere Cluster von disaggregierten Servern einsetzen, die über größere Entfernungen verteilt sind. Diese Verschiebung hat bei einigen unserer Kunden zu einem verstärkten Interesse an PCIe over Optics geführt", sagt Tony Chan Carusone, CTO bei Alphawave Semi. "Wir freuen uns, durch unsere Zusammenarbeit mit Nubis zeigen zu können, wie wir die führende Position von Alphawave Semi bei Konnektivitäts-IP und Silizium nutzen, um optische PCIe-Konnektivitätslösungen zu ermöglichen, die hochleistungsfähige KI-Computing- und Dateninfrastrukturen beschleunigen."

Verfügbarkeit

Die Nubis XT1600 Linearoptik-Engine ist ab sofort zur Bemusterung verfügbar, bitte kontaktieren Sie uns über nubis-inc.com.

Mehr über das PCIe-Portfolio von Alphawave Semi: PCI-Express-Lösung von Alphawave Semi

Über Nubis Communications

Nubis entwickelt Innovationen in den Bereichen Photonik, Elektronik, Verpackung und Fertigung, um Optiken mit deutlich besserer Skalierbarkeit, Dichte und Energieeffizienz als bestehende Lösungen zu schaffen, die die I/O-Mauer in Rechenzentren durchbrechen und fortschrittlichere Datenverarbeitung, KI und maschinelles Lernen ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.nubis-inc.com.

XT-1600, HDI/O und das Nubis Cloud Logo sind Marken von Nubis Communications.

Über Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität und Compute-Silizium für die weltweite Technologie-Infrastruktur. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen und unsere IP, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-One-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Compute, Networking, AI, 5G, autonome Fahrzeuge und Storage eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2017 von einem technischen Expertenteam gegründet, das über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP verfügt. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Herzen unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Um mehr über Alphawave Semi zu erfahren, besuchen Sie bitte: awavesemi.com.

Alphawave Semi und das Logo von Alphawave Semi sind Handelsmarken der Alphawave IP Group plc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

