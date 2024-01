OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Warnstreiks an deutschen Unikliniken:

"Vernünftige Arbeitsbedingungen an Universitätskliniken werden in Zukunft noch wichtiger. Schließlich ist man im Gesundheitsministerium der Meinung, dass es zu viele Kliniken in Deutschland gibt, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach bei jeder Gelegenheit betont. Insbesondere spezialisierte Eingriffe sollen dann vor allem an Unikliniken angeboten werden, während an kleineren Kliniken und im ländlichen Raum nur noch Grundlegendes angeboten wird. Diese Zentralisierung macht die Arbeitsbedingungen an den Unikliniken maßgebender für die Attraktivität medizinischer Berufe. Und hier sollte nicht nur bei Ärzten nachgebessert werden, wenn wir die Herausforderungen des demografischen Wandels bewältigen wollen."/yyzz/DP/he