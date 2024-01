HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Konjunktur:

"Hierzulande sorgt die Ampel-Koalition weiterhin dafür, dass der Frust und die Unsicherheit in Wirtschaft und Gesellschaft zunehmen. Statt der versprochenen Einigkeit und dem vielfach geforderten Aufbruchsignal streiten SPD, Grüne und FDP munter weiter. Dabei sagen Wirtschaftswissenschaftler klar, was jetzt passieren muss, um Deutschland zukunftsfest zu machen. Der Staat muss selbst massiv investieren und zugleich private Investitionen anschieben, um den gigantischen Sanierungsstau in nahezu allen Bereichen aufzulösen. Doch die FDP hält trotzig an der Einhaltung der Schuldenbremse fest. Damit wird sie die Rezession in Deutschland verschärfen, Unternehmen in die Insolvenz oder ins Ausland treiben und die Arbeitslosigkeit befeuern. Es wird höchste Zeit, dass Bundeskanzler Olaf Scholz endlich die Führung zeigt, die er versprochen hat."/yyzz/DP/he