COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Streik an Flughäfen:

"Eine Streikwelle rollt durch das Land und wird auch von Gruppen wie den Fridays for Future für ihre Zwecke gekapert. Deutschland befindet sich in einem Wut-Winter. Ist das der Beginn einer großen Bewegung? Wohl kaum. So berechtigt die Forderungen im Einzelnen sein mögen, so unterschiedliche Adressaten haben sie. Bei den Bauern ist es die Ampel, bei den Lokführern das Bahnmanagement. Kurzum: Es gibt keine Solidarisierung zwischen den Gruppen, jeder kämpft für sich allein. Sind die Ziele erreicht, verpufft auch die Wut."/yyzz/DP/he