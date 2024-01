DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 31. Januar

=== *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 4Q *** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 DE/Atoss Software AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis 07:30 DE/Cliq Digital AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Januar *** 08:00 GB/GSK plc, Jahresergebnis *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember & Jahr saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-8,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-9,0% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+4,1% gg Vj *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg Vm zuvor: +5.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,9% zuvor: 5,9% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Januar 10:30 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Bilanz-Pressekonferenz zum Jahresergebnis vom 26.01.2024 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Jahrespressekonferenz, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung 7-tägiger Dollar-Tender 11:30 DE/Auktion Bundesanleihen mit Fälligkeit Februar 2034 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 12:00 DE/Bundestag, Generaldebatte zur Regierungspolitik, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +150.000 Stellen zuvor: +164.000 Stellen *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +1,0% gg Vq 3. Quartal: +1,1% gg Vq 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 48,0 zuvor: 46,9 16:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim "Gipfeltreffen der Weltmarktführer", Schwäbisch Hall *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,25% bis 5,50% zuvor: 5,25% bis 5,50% *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

January 31, 2024

