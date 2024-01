Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" oder das "Unternehmen"), die führende Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Verfügung vom Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) erhalten hat, die den zuvor angekündigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) genehmigt, gemäß dem ein neu gegründetes Unternehmen, das von Sumeru Equity Partners ("Sumeru"), einer führenden technologieorientierten Investmentfirma, kontrolliert wird, zugestimmt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") für 6.05 CAD in bar pro Stammaktie zu erwerben, mit Ausnahme derjenigen, die von bestimmten Aktionären gehalten werden, die ihre Aktienanteile rollieren lassen (die "Vereinbarung").

Alle Bedingungen für den Abschluss der Vereinbarung wurden inzwischen erfüllt oder es wurde auf sie verzichtet, mit Ausnahme der Bedingungen, die aufgrund ihrer Bedingungen erst zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung erfüllt oder aufgehoben werden können. Der Abschluss der Vereinbarung wird voraussichtlich am 1. Februar 2024 erfolgen.

Fragen von Aktionären und Hilfestellung

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Einreichung ihrer Stammaktien im Zusammenhang mit der Vereinbarung benötigen, können sich an Computershare Investor Services Inc. wenden, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung als Verwahrstelle fungiert, und zwar unter der Telefonnummer 1-800-564-6253 (gebührenfrei in Nordamerika) bzw. +1 514-982-7555 (Anrufe außerhalb Nordamerikas) oder per E-Mail unter corporateactions@computershare.com.

Über Q4 Inc.

Q4 (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die die Art und Weise verändert, wie Emittenten, Investoren und die Sell-Side effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und sich engagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 2.500 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter viele der angesehensten Marken der Welt, und pflegt eine preisgekrönte Unternehmenskultur, in der Teammitglieder wachsen und gedeihen.

Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter investors.Q4inc.com.

Alle Dollarangaben in dieser Mitteilung beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf kanadische Dollar.

Über Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners stellt Wachstumskapital an der Schnittstelle zwischen Menschen und innovativer Technologie zur Verfügung. Sumeru unterstützt innovative Gründer und Managementteams durch Kapital und skalierende Partnerschaften. Sumeru hat über 3 Milliarden US-Dollar in mehr als fünfzig Plattform- und Add-on-Investitionen in den Bereichen SaaS, Datenanalyse, Bildungstechnologie, Infrastruktursoftware und Cybersicherheit investiert. Das Unternehmen investiert überwiegend in Unternehmen in Nordamerika und Europa. Nähere Informationen sind verfügbar unter sumeruequity.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Kauf aller emittierten und ausstehenden Stammaktien durch den Käufer, den voraussichtlichen Zeitplan und die verschiedenen Schritte, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung abgeschlossen werden müssen, sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung.

In einigen Fällen, aber nicht notwendigerweise in allen Fällen, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "zielt ab", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "eine Gelegenheit besteht", "ist positioniert", "schätzt", "beabsichtigt", "geht davon aus", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder der Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "dürften", "werden" oder "werden ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden". Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien oder Zusicherungen zukünftiger Leistungen, sondern stellen die gegenwärtigen Überzeugungen, Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und operative Leistungen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, jedoch inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Änderungen der Umstände unterliegen, die sich erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören unter anderem die Möglichkeit, dass die geplante Vereinbarung nicht zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder zum vorgesehenen Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, die Möglichkeit, dass die Vereinbarung unter bestimmten Umständen gekündigt wird, und die anderen Risikofaktoren, die unter "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in der Diskussion und Analyse des Managements für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr und in der Diskussion und Analyse des Managements für den am 30. September 2023 zu Ende gegangenen Zeitraum sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen, die das Unternehmen bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in Kanada gemacht hat und möglicherweise in Zukunft machen wird, die alle unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca aufgeführt sind. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen könnten. Solche Risikofaktoren sollten jedoch sorgfältig abgewogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sie sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Datum dieser Mitteilung Gültigkeit haben.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu benennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Risikofaktoren bestehen, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit annehmen, dass sie nicht wesentlich sind, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in diesen Informationen erwartet werden. Infolgedessen sollten Sie sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung (oder zum Zeitpunkt, an dem sie anderweitig angegeben werden) wieder und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jedoch jegliche Absicht ab und übernimmt auch keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Alle in der vorliegenden Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch die vorstehenden Vorsichtshinweise ausdrücklich eingeschränkt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240130225902/de/

Contacts:

Investorenkontakt

Edward Miller

Director, Investor Relations

(437) 291-1554

ir@q4inc.com

Medienkontakt

Longacre Square Partners

Scott Deveau

sdeveau@longacresquare.com