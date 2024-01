Der Bitcoin scheint zurück in der Erfolgsspur, notiert wieder oberhalb von 43.000 US-Dollar, nähert sich den Jahreshochs an, die vor der SEC-Entscheidung über die Zulassung von entsprechenden Bitcoin-ETF erreicht wurden. Derweil befinden sich zwei deutsche Krypto-Milliardäre offenbar vor größeren Schwierigkeiten.Bei Ermittlungen sind in Sachsen 50.000 Bitcoins vorläufig sichergestellt worden. Die Bitcoins hätten beim Kurs von Dienstag einen Wert von etwa zwei Milliarden Euro, bestätigte Kay Anders, ...

