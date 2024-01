EQS-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SMT Scharf AG liefert Elektrobahnen für neuen Berliner Energietunnel



31.01.2024 / 07:30 CET/CEST

SMT Scharf AG liefert Elektrobahnen für neuen Berliner Energietunnel Zulieferung von drei Elektrobahnen für 380-kV-Kabeldiagonale Berlin

SMT Scharf entwickelt individuelle Transportlösungen für Tunnelbaustellen Hamm, 31. Januar 2024 - Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat im Rahmen des Großprojektes für den Bau der 380-kV-Kabeldiagonale Berlin einen Auftrag erhalten. Demnach wird SMT Scharf eine spezifische Transportlösung für den schienengebundenen Personen- und Notfalltransport für einen neuen, rund sieben Kilometer langen Kabeltunnel zur Verfügung stellen. Dieser dient dazu, eine bestehende Leitung aus den 1970er Jahren durch ein leistungsfähiges Kabelsystem zur Erhöhung der Übertragungskapazitäten im Stadtgebiet Berlin zu ersetzen. Für das Projekt wird SMT Scharf drei batterie-elektrisch betriebene Bahnsysteme entwickeln, die voraussichtlich bis 2027 in Betrieb genommen werden können. Das Auftragsvolumen liegt im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Volker Weiss, CFO der SMT Scharf AG, kommentiert: "SMT Scharf arbeitet kontinuierlich daran, die Aktivitäten im Segment Tunnellogistik voranzutreiben und damit das Geschäft der SMT Scharf Gruppe in den Bereichen außerhalb der Kohle weiter zu diversifizieren. Tunnelprojekte zum Ausbau der Verkehrswege oder Sicherstellung der Energieversorgung haben weltweit eine hohe Bedeutung. Dies unterstreicht auch der neue Energietunnel in der Hauptstadt Berlin, bei dem unsere Elektrobahnen als Teil der Inspektionsfahrzeuge einen wichtigen Beitrag zu einer verlässlichen Stromversorgung bilden." Die Bahnen werden zur Durchführung von Inspektionsfahrten eingesetzt. Für Arbeiten im Tunnel können die Bahnen einerseits von Personen gefahren werden, andererseits können sie aber auch von einem Leitstand fernbedient werden. In diesem Fall können sie Video- und Wärmebilder übertragen, die über den Zustand des Tunnels und der Hochspannungskabel informieren. Die Fahrzeuge verfügen über einen Anhänger zum Materialtransport, der im Havariefall eine verletzte Person auf einer Trage aufnehmen kann. Zudem ist Feuerlöschtechnik an Bord vorgesehen. Diese kann bei Bedarf ferngesteuert ausgelöst werden, um die Rauch- und Brandentwicklung zu begrenzen. Der Netzbetreiber 50-Hertz ( www.50hertz.com ) Transmission setzt in seinen Bestandtunneln in Berlin bereits 4 SMT Scharf Tunnelfahrzeuge ein. Bei diesem Projekt konnte SMT Scharf nicht nur seine langjährige Kundin 50-Hertz überzeugen, sondern auch mit dem Generalunternehmer Implenia ( www.implenia.com ) einen Neukunden gewinnen, der den neuen Tunnel nebst SMT-Bahntechnik erstellen wird.





Unternehmensprofil Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com .





