Im Jahr 2022 stammten 9 der 10 Autobauer mit den meisten verkauften Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in China aus dem Land selbst. Nur Tesla taucht in der Aufstellung als einziger westlicher Fahrzeughersteller auf Platz 3 auf. Deutsche Autobauer sind unter den Top 10 kein zu finden. Unangefochtener Spitzenreiter die BYD. Doch die deutschen Autobauer um Volkswagen, Mercedes-Benz & Co scheinen aufzuholen.Sie haben nach einer Auswertung der Unternehmensberatung PwC bei Elektroautos Boden gut gemacht. ...

