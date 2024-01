Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5283/ Christian Glaser ist Director CIB GM EQD ETP PD Sales bei BNP Paribas und was diese Kürzel genau heissen, will ich in dieser Folge wissen. Wir sprechen über ein Studium an der Goethe Universität mit Finance-Schwerpunkt, den Start bei der Hessischen Landesbank, dann die Station Sal.Oppenheim und seit 2009 BNP Paribas, also 15 Jahre Jubiläum heuer. Und wenn man über BNP Paribas spricht, dann darf man auch die French Open nicht vergessen und auch nicht die RBS. Auch der Neue Markt, Lehman, die Pandemie und Volatilitäten sind Thema.https://derivate.bnpparibas.comVolker Meinel im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/playlist/2362 About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von ...

