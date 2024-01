© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacob Kupferman



Fast die Hälfte des Portfolios von Hedgefonds-Milliardär David Tepper entfällt auf nur fünf Aktien. Die haben es in sich.Der Milliardär David Tepper leitet den von ihm 1993 gegründeten Hedgefonds Appaloosa Management und ist seit langem einer der hellsten Sterne an der Wall Street. Forbes bezeichnete ihn als den "wahrscheinlich größten Hedgefonds-Manager seiner Generation". Teppers hat "seit der Gründung von Appaloosa durchweg besser abgeschnitten als seine Branchenkollegen und die globalen Märkte im Allgemeinen", wie aus Informationen der Carnegie Mellon University hervorgeht. In den letzten drei Jahren hat Appaloosa den S&P 500 um 15 Prozent übertroffen, was angesichts des …