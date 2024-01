Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) -TARAMAR, der isländische Hautpflegehersteller, schlägt als Newcomer auf dem internationalen Schönheitsmarkt hohe Wellen. Mit ihrem Schwerpunkt auf reiner, innovativer, wissenschaftlich fundierter Hautpflege haben sie die Aufmerksamkeit von Schönheitsliebhabern auf der ganzen Welt auf sich gezogen. Was TARAMAR von anderen unterscheidet, ist sein umfassender Hintergrund in der lebensmittelwissenschaftlichen Forschung, der zu bahnbrechenden Entdeckungen von Supernahrung für die Haut geführt hat.Inspiriert von den reichhaltigen natürlichen Ressourcen Islands, hat TARAMAR einen Schatz an Inhaltsstoffen entdeckt, die zahlreiche Vorteile für unsere Haut bieten. Die extremen Wetterbedingungen und die unberührte Umwelt in Island haben die Pflanzen gezwungen, sich anzupassen und wirksame Hautwirkstoffe zu entwickeln, wie die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften der Viola, die kollagenerhaltenden Eigenschaften des Seetangs und die antioxidativ wirkenden Wunder der Calendula. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie Isländische Kräuter Ihre Hautpflegeroutine verändern können.Mit seiner patentierten NoTox-Technologie unterscheidet sich TARAMAR von anderen Hautpflegemarken durch sein Engagement, die Kraft der einzigartigen Umwelt Islands auf sichere und reine Weise zu nutzen. Durch die Kombination von wissenschaftlichem Fachwissen und den Gaben der Natur haben sie eine Reihe von Produkten geschaffen, die nicht nur die Gesundheit der Haut verbessern, sondern auch ein luxuriöses und verwöhnendes Erlebnis bieten.In den letzten drei Jahren hat TARAMAR 32 internationale Auszeichnungen erhalten, darunter die Auszeichnung bei den angesehenen Global Makeup Awards als "Best Organic Beauty Brand" in den Jahren 2021 und 2022. Letzten Monat hat das bahnbrechende Serum Arctic Flower Treatment bei den European Natural Beauty Awards triumphiert und den ersten Platz als bestes Augenkonturenserum gewonnen.Da die Verbraucher immer bewusster darauf achten, was sie auf ihre Haut auftragen, bietet TARAMAR einen erfrischenden Ansatz, bei dem sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit im Vordergrund stehen. Ihr Engagement für Reinheit, die Verwendung von Zutaten in Lebensmittelqualität und ihre umweltfreundlichen Praktiken gewährleisten, dass jeder Schritt ihres Produktionsprozesses mit ihren Grundwerten übereinstimmt.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass TARAMAR mit seinem innovativen Ansatz und seiner tiefgreifenden wissenschaftlichen Forschung eine aufregende Bereicherung für die Hautpflegebranche darstellt. Durch die Nutzung der natürlichen Ressourcen und bioaktiven Substanzen Islands haben sie eine Reihe von Produkten entwickelt, die unvergleichliche Vorteile für die Haut bieten. TARAMAR ist auf dem besten Weg, ein führender Name in der wissenschaftlich fundierten Hautpflege zu werden, und macht auf dem internationalen Markt weitere Fortschritte.https://www.taramar.com/runa@taramar.isKontakt:Gudrun Marteinsdottirruna@taramar.is+354-663-0012Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2328793/TARAMAR_Award.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2220109/4517673/TARAMAR_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/preisgekronte-schonheitsmarke-taramar-inspiriert-von-den-geheimnissen-der-islandischen-natur-302047036.htmlOriginal-Content von: TARAMAR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169696/5703571