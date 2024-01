Taipei (ots/PRNewswire) -Tachiz Group, ein bekannter Hersteller von Popping Boba mit Sitz in Taiwan, schickt sich an, mit dem Debüt seines Crystal Boba Bewegung in den Lebensmittel- und Getränkemarkt zu bringen. Die Markteinführung ist für Anfang 2024 geplant, und die Tachiz Group freut sich, diese aufregende Ergänzung zu ihrer vielfältigen Produktpalette vorstellen zu können.Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihren Kunden das knackige und knisternde Erlebnis von Crystal Boba von Tachiz anbieten können, wenden Sie sich bitte an: sales.tw@tachiz.com.twDie Nachfrage nach Popping Boba und Juice Balls ist in letzter Zeit stark gestiegen - und der Markt weist eine bemerkenswerte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,70 % für den Zeitraum von 2022 bis 2029 (https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-popping-boba-juice-balls-market) auf. Dies unterstreicht die Notwendigkeit kontinuierlicher Innovationen, um den sich wandelnden Vorlieben der Verbraucher gerecht zu werden. Tachiz kommt der großen Nachfrage in Europa nach und hat in den letzten Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 65% verzeichnet, das durch einen Anstieg des Auftragsvolumens in der Region um 20% unterstützt wurde.Erlebe saftige Explosionen und knisternde Überraschungen mit Crystal BobaCrystal Boba ergänzt das umfangreiche Angebot von Tachiz und hebt die Innovation auf die nächste Stufe, indem es eine aufregende Veränderung in der Textur bietet. Die Kristalle, die in jeder Boba enthalten sind, sorgen für einen zusätzlichen Crunch und machen den Genuss dieser köstlichen Perlen zu einem multisensorischen Erlebnis.Iris Chang, General Manager der Tachiz Group, kommentiert: "Die Verbraucher von heute sind nicht nur auf der Suche nach unverwechselbaren Geschmacksrichtungen, sondern auch nach Texturen, die ihre kulinarischen Erlebnisse aufwerten. Unser Crystal Boba ist gleichzeitig saftig und knackig, um mit jedem Bissen ein unvergessliches Genusserlebnis zu bieten."Eine bunte Palette von IndividualisierungsmöglichkeitenDie Tachiz Group ist auf B2B-Dienstleistungen spezialisiert und bietet individualisierbare Produkte für Lebensmittelhändler und -ketten. Zu den Individualisierungsoptionen gehören:- Verschiedene Geschmacksrichtungen: Verkäufer können aus verschiedenen Geschmacksrichtungen wählen oder eine individuelle Geschmacksrichtung kreieren, um den jeweiligen Marktanforderungen gerecht zu werden.- Dicke der Haut: Die Texturen können auf unterschiedliche Vorlieben und Geschmäcker zugeschnitten werden, um einen optimalen sensorischen Genuss zu erzielen.- Exklusive Verpackung: Verkäufer können spezielle Verpackungsoptionen wählen, um eine unverwechselbare Präsentation ihrer Marken zu gewährleisten.Iris Chang führt weiter aus: "Jedes Unternehmen, jeder Gaumen und jeder Markt haben ihre ganz eigenen Besonderheiten. Mit unserer breiten Palette an Individualisierungsmöglichkeiten geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, unverwechselbare Geschmacksrichtungen, Texturen und Präsentationen zu kreieren, die ihrer Markenidentität entsprechen und den spezifischen Vorlieben ihrer Verbraucher gerecht werden."Die Tachiz Group liefert nicht nur individuell anpassbare Perlen, sondern wird auch jederzeit ihrem Ruf für hervorragende Produktqualität gerecht, indem sie die besten natürlichen Zutaten, modernste Lebensmitteltechnologien und anspruchsvolle Standards für höchste Produktqualität kombiniert.Weitere Informationen auf: https://www.tachizgroup.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2328597/Tachiz_Picture.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-tachiz-group-stellt-crystal-boba-vor--eine-prickelnde-mischung-aus-saftigkeit-und-knackigkeit-302046976.htmlPressekontakt:Iverson Chen,marketing@tachiz.com.twOriginal-Content von: Tachiz Enterprise Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168863/5703570