Unternehmen ist weiterhin von der Stärke und Langlebigkeit des Zyklus überzeugt

SLB (NYSE: SLB) hat heute seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2024 bekräftigt.

"Wir nehmen die Entscheidung von Saudi Aramco zur Kenntnis, die Maximale Nachhaltige Kapazität (Maximum Sustainable Capacity, MSC) bei 12 Millionen Barrel pro Tag (MMBD) zu belassen und sie nicht weiter auf 13 MMBD zu erhöhen", sagte Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von SLB. "Wir arbeiten weiterhin sehr eng mit Saudi Aramco zusammen und gehen davon aus, dass alle laufenden Öl- und Gasprojekte intakt bleiben und nur zwei noch nicht begonnene Offshore-Ölförderprojekte ausgesetzt werden."

"Unsere Prognose für ein signifikantes Wachstum im Königreich im Jahr 2024 bleibt unverändert. In Zukunft wird die Kombination unserer Umsatzstruktur im Königreich, die auf Onshore und den expandierenden Gassektor ausgerichtet ist, sowie unsere einzigartige Marktposition in anderen Ländern im Nahen Osten weiterhin den mehrjährigen Wachstumszyklus in der Region unterstützen."

"Wie wir in unserer jüngsten Ergebnismeldung mitgeteilt haben, steigt die weltweite Energienachfrage weiter an, und die internationale Produktion wird voraussichtlich eine Schlüsselrolle bei der Deckung des Angebots bis zum Ende dieses Jahrzehnts spielen. In Anbetracht dessen sind wir von der Stärke und Langlebigkeit dieses Zyklus für das Jahr 2024 und darüber hinaus überzeugt."

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

