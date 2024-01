Wien (APA-ots) - ALD Automotive | LeasePlan, Österreichs führender markenunabhängiger Flottenmanager, hat die beliebtesten Firmenfahrzeuge des vergangenen Jahres ermittelt. Das Ranking zeigt ein klares Bekenntnis der heimischen Fuhrparkverantwortlichen zur E-Mobilität: Sieben der zehn beliebtesten Firmenautos sind vollelektrisch. An der Spitze steht mit dem koda Octavia allerdings ein Klassiker der Businessklasse. Das Ranking basiert auf den Bestellungen der Kunden von ALD Automotive und LeasePlan.

Top 10 der beliebtesten Firmenautos 2023



Der koda Octavia war 2023 mit deutlichem Abstand das

meistbestellte Fahrzeug bei ALD Automotive | LeasePlan in Österreich. Neben koda dominieren drei Marken die Top 10: VW (drei Modelle), BMW (drei Modelle) und Tesla (zwei Modelle). Das Model Y von Tesla schaffte es auf Platz 2 der beliebtesten Firmenfahrzeuge, gefolgt vom VW Golf auf Platz 3. Besonders auffällig ist der hohe Anteil an Elektrofahrzeugen. Sieben der zehn meistbestellten Autos im vergangenen Jahr waren vollelektrisch.



Die Top 10 Firmenautos im Detail:



1. koda Octavia, Diesel (12,8% Anteil an allen PKW-Bestellungen 2023)

2. Tesla Model Y, Elektro (6,2%)

3. VW Golf, Diesel (5,2%)

4. koda Enyaq, Elektro (5%)

5. BMW i4, Elektro (4,9%)

6. BMW iX3, Elektro (3,3%)

7. VW ID.4, Elektro (2,8%)

8. Tesla Model 3, Elektro (2,6%)

9. VW Passat, Diesel (2,6%)

10. BMW iX1, Elektro (2,5%)



Klaudija asar Torkar, Geschäftsführerin von ALD Automotive | LeasePlan in Österreich zu den beliebtesten Firmenautos: "Was sich bereits bei den Neuzulassungen im Vorjahr abzeichnete, bestätigt sich nun auch in unserem Beliebtheitsranking: Elektroautos verdrängen zunehmend die Verbrenner vom Markt. Ich bin überzeugt, dass bei weiter wachsender Modellvielfalt und sinkenden Preisen die Top 10 schon bald rein elektrisch sein werden."



Österreichs Fuhrparkverantwortliche setzen voll auf Elektro

Fast jedes zweite bei ALD Automotive | LeasePlan bestellte Fahrzeug im vergangenen Jahr war ein Elektroauto oder Plug-in-Hybrid. Österreichs Fuhrparkverantwortliche tendieren klar zu vollelektrischen Autos: 89% der bestellten Autos mit alternativem Antrieb waren Stromer. Ein Blick auf die meistbestellten E-Fahrzeuge 2023 zeigt ein buntes Bild. Neben dem Model Y von Tesla (Platz 1) finden sich der koda Enyaq (Platz 2) und der i4 von BMW (Platz 3) auf den vorderen Plätzen. Der BMW iX3 und der VW ID.4 machen die Top 5 der beliebtesten E-Fahrzeuge komplett, wenn auch prozentual etwas abgeschlagen vom Siegerpodest.



Die Top 5 der meistbestellten E-Autos 2023:



1. Tesla Model Y (14% Anteil an allen bestellten E-Fahrzeugen 2023) 2. koda Enyaq (11,2%)

3. BMW i4 (11,2%)

4. BMW iX3 (7,4%)

5. VW ID.4 (6,4%)



E-Mobilität kommt langsam auch im Gewerbe an



Unternehmen haben besondere Anforderungen an Nutzfahrzeuge. Lange Zeit konnten E-Transporter aufgrund ihrer Limitationen nicht überzeugen. Die neuen Modellgenerationen im vergangenen Jahr brachten erstmals seit Jahren deutliche Verbesserungen und stießen damit auf wachsendes Interesse bei Österreichs Gewerbetreibenden. Dies spiegelt sich auch im Ranking der meistbestellten Nutzfahrzeuge wider. Mit dem Fiat Scudo (Platz 5) befindet sich ein E-Transporter unter den Top 5. Die klaren Favoriten waren im Vorjahr jedoch der Ford Transit Custom (Platz 1) und der VW Transporter (Platz 2), die zusammen rund ein Drittel aller Nutzfahrzeugbestellungen ausmachten.



"Ich freue mich, dass die Hersteller nun auch dem so wichtigen Geschäftsfeld der E-Nutzfahrzeuge mehr Aufmerksamkeit schenken und in die technische Weiterentwicklung investieren. Die Mobilitätswende kann nur gelingen, wenn für alle die Voraussetzungen geschaffen werden, auf saubere Mobilität umzusteigen", so asar Torkar.

Über ALD Automotive | LeasePlan



ALD Automotive | LeasePlan in Österreich ist Teil der Ayvens Gruppe, dem weltweit führenden Anbieter für nachhaltige Mobilität, der es sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben der Kunden einfacher zu machen. Ayvens bietet Full-Service-Leasing, flexible Abo-Dienste, Fuhrparkmanagement und Multi-Mobility-Lösungen für Großunternehmen, KMU, Freiberufler und Privatpersonen. Im Laufe des Jahres 2024 wird ALD Automotive | LeasePlan in Österreich zu Ayvens.



Mit weltweit 15.700 MitarbeiterInnen in 43 Ländern, 3,4 Millionen verwalteten Fahrzeugen und der weltweit größten Mehrmarken-E-Flotte der Welt nutzt Ayvens seine führende Position, um den Weg zur CO2-Neutralität zu ebnen und die digitale Transformation der Branche voranzutreiben.



Das Unternehmen ist im Compartment A der Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD). Die Société Générale Gruppe ist Mehrheitsaktionär von Ayvens.



Weitere Informationen finden Sie unter [www.leaseplan.at] (http://www.leaseplan.at/) und [www.aldautomotive.at] (http://www.aldautomotive.at/).



