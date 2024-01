Microsoft hat gestern abgeliefert (Finanztreff berichtete). Das sagen die Experten zu der Bilanz. Jefferies hat Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.Das Umsatzwachstum in der Cloud-Sparte Azure sei stärker als vom Konzern geplant ...

