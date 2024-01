© Foto: Alexas_Fotos - pixabay.com



Die Dominanz der zehn größten US-Aktien weise zunehmend Ähnlichkeiten mit der Dotcom-Blase auf und erhöhe das Risiko eines Ausverkaufs, so die Strategen von JPMorgan Chase & Co.Der Anteil der zehn größten Aktien im MSCI USA Index, einschließlich aller so genannten Magnificent-Seven-Tech-Aktien, ist bis Ende Dezember auf 29,3 Prozent gestiegen, so die Strategen um Khuram Chaudhry. Das ist nur geringfügig weniger als der historische Spitzenwert von 33,2 Prozent, der im Juni 2000 erreicht wurde, berichtet Bloomberg. Außerdem seien nur vier Sektoren in diesen Aktien vertreten, verglichen mit dem historischen Median von sechs, so die Strategen weiten. Während Parallelen zwischen dem aktuellen …