Init hat in den USA sein bisher umfangreichstes Ticketing-Projekt unter Dach und Fach gebracht. Der Zuschlag für den Auftrag mit einem Volumen von über 100 Millionen Dollar "plus X" hatte der Telematik-Spezialist für den öffentlichen Nahverkehr.bereits im Oktober 2023 erhalten. Nun wurden die entsprechenden Verträge unterzeichnet. Die Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) möchte mit der "Smart Ticketing"-Lösung aus dem Hause Init den Service für ihre Fahrgäste in eine neue Dimension ...

