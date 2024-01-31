BARCLAYS SENKT ZIEL FüR FMC AUF 38,50 (39,00) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BARCLAYS SENKT ZIEL FüR FRESENIUS SE AUF 36 (37) EUR - 'OVERWEIGHT'- BERENBERG HEBT ZIEL FüR STABILUS AUF 88 (80) EUR - 'BUY'- BERENBERG SENKT ZIEL FüR HAPAG-LLOYD AUF 127 (130) EUR - 'HOLD'- CITIGROUP SENKT DEUTSCHE BANK AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 13,40 (14,00) EUR- EXANE BNP SENKT RATIONAL AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 690 (660) EUR - JEFFERIES HEBT ZIEL FüR SCHOTT PHARMA AUF 34,30 (30,40) EUR - 'HOLD'- JPMORGAN HEBT ZIEL FüR FMC AUF 33 (28) EUR - 'UNDERWEIGHT'- MORGAN STANLEY HEBT QIAGEN AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)- WDH/HSBC HEBT TAG IMMOBILIEN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 14,5 (11) EUR- WDH/RBC SENKT ZIEL FüR MERCEDES-BENZ AUF 86 (87) EUR - 'OUTPERFORM' - BARCLAYS HEBT ZIEL FüR BBVA AUF 10,10 ...Den vollständigen Artikel lesen ...