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WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK
Xetra
31.01.24
11:02 Uhr
12,050 Euro
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SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA36,200+4,62 %
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