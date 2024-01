Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Party #577: Well done, Porr; alle Neune Wienerberger? Ö-Top-Picks in Zürich und Gerhard Kürner spricht Drastil-KEStDie Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #577 geht es um- ATX etwas fester- Gewinner aus der Private Investor Relations Österreich Group. Polytec vorne- Main Event: Porr mit guter Transaktion- Wienerberger auf dem Weg zum 9. Plustag in Folge- News zu FACC, AT&S, Do & Co- was Andreas Treichl schade findet- ...

