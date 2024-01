Ober-Mörlen (ots) -In der Musikbranche kämpfen viele Künstler damit, hauptberuflich von der Musik zu leben, ohne dass sie sich in der Zukunft Sorgen machen müssen. Anstatt sich mit ihrem wahren Wert ihrer Auftritte zu beschäftigen, suchen sie stattdessen nach anderen Wegen, finanziell über die Runden zu kommen - aber warum eigentlich? Dieses Branchenproblem kennt auch Marius Schöfl, professioneller DJ, Musiker, Coach und Gründer der Wi | Ma | Mo Academy. Er unterstützt Musiker dabei, sich im höherpreisigen Segment zu positionieren, um nicht von der Konkurrenz überholt zu werden. Wieso die Kombination aus Achtsamkeit und unternehmerischem Denken dabei entscheidend ist, erfährst du hier.Von einem Auftritt zum nächsten und dabei lediglich eine geringe Gage von wenigen hundert Euro erhalten: Viele talentierte Musiker verkaufen sich meist ungewollt unter Wert - und kämpfen daher jahrelang darum, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Oft wählen sie die falsche Zielgruppe aus, die ihre Leistung nicht angemessen würdigt, was nicht selten zu Burnout oder anderen psychischen Belastungen führt. Statt sich jedoch mit ihrer eigenen Preisgestaltung, ihrem Marketing und der passenden Zielgruppe auseinanderzusetzen, neigen einige dazu, in schwierigen Phasen wie den Wintermonaten Nebenjobs anzunehmen, um finanzielle Ängste zu bewältigen. Dies wirkt sich nicht nur negativ auf ihre individuelle Musikerlaufbahn aus, sondern hat auch Auswirkungen auf die gesamte Branche. "Das Hauptproblem besteht oft darin, dass Musiker die eigentliche Ursache nicht erkennen: In unserer Branche herrscht der Trugschluss, dass es normal ist, sich mit schlecht vergüteten Auftritten gerade so über Wasser halten zu können - dieses Mindset ist äußerst schädlich und schlichtweg falsch", so Marius Schöfl, professioneller Musiker und Gründer der Wi | Ma | Mo Academy. "Unabhängig davon, ob ein Musiker die Herausforderungen erkennt oder nicht, liegt es in der Verantwortung eines jeden Künstlers, seinen eigenen Wert zu kennen und zu schätzen.""Viele Musiker verschließen sich vor einem wirkungsvollen Personal Branding, obwohl dies als entscheidender Schlüssel zum Erfolg gilt", so der Musikexperte weiter. "Doch durch die Überwindung von Mindset-Blockaden können Musiker sich selbst endlich so attraktiv präsentieren, dass Gäste nach ihrem Künstlernamen fragen und Folgebuchungen entstehen." Mit seiner über 12-jährigen Erfahrung als Experte für Hochzeiten und Events ist Marius Schöfl nicht nur ein einzigartiges Bindeglied zwischen Unternehmer und Musiker - er hat auch viel über Achtsamkeit und den eigenen Wert gelernt, was nun einen wichtigen Aspekt seiner Arbeit darstellt. Diese Expertise teilt er durch die Wi | Ma | Mo Academy, die sich an Musiker in der Eventbranche im Alter von Anfang 20 bis Ende 40 richtet und ihnen hilft, ihren Wert zu erkennen, um so mehr Auftritte zu bekommen, sich effektiver zu strukturieren und langfristig von der Musik leben zu können. Die Wi | Ma | Mo Academy bietet individuelle 1-zu-1-Beratungen sowie Gruppenkurse an, bei denen Zuverlässigkeit und Professionalität im Fokus stehen. Das Ziel ist es, die Teilnehmer zu befähigen, das Gelernte in die Praxis umzusetzen und ihre musikalische Karriere erfolgreich zu gestalten.Marius Schöfl: Wie er von der Musik lebt, statt nur zu überlebenMarius Schöfls Musikkarriere begann bereits im Alter von 4 Jahren im Chor. Was folgt, ist eine musikalische Laufbahn, bei der auch das Unternehmerische nie zu kurz kam: Er brachte sich selbst das DJing bei, zog nach dem Abitur nach New York City und besuchte dort die renommierte Musik- und Schauspielschule Juilliard School. Trotz seiner Leidenschaft für das Musikproduzieren entschied er sich für eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann in Frankfurt am Main und gründete die Künstlervermittlungsagentur Wi | Ma | Mo, spezialisiert auf Hochzeiten und Firmenevents deutschland- & europaweit.Die Herausforderungen der Coronapandemie führten zu einem Wendepunkt in seiner Karriere: Er merkte, dass viele Musiker ihre eigenen Werte nicht erkannt und nach außen getragen hatten, was zu einer mangelnden Wertschätzung der Kulturbranche führte. Als Antwort darauf gründete er die Wi | Ma | Mo Academy, um heute anderen Musikern zu helfen, ihren Wert zu erkennen und sich erfolgreich in der Branche zu etablieren. Zusätzlich unterstützt er so seine Teilnehmer dabei, sich auch mit dem Verkaufsaspekt ihrer Arbeit als Musiker auseinanderzusetzen.Während der Pandemie vertiefte sich Marius Schöfl zusätzlich in das Thema Achtsamkeit, das er bereits 2018 aufgriff. In dieser Phase, in der er wie seine Kollegen keine Musik machen konnte, absolvierte er eine Ausbildung zum MBSR Coach und lernte den Zusammenhang aus Achtsamkeit und unternehmerischem Erfolg kennen: "Mindset-Blockaden führen zu wenig Struktur und sind der Grund, wieso so viele Musiker wenig Bezug zu einem unternehmerischen Denken haben. Mir war klar, dass sich etwas an ihrem Mindset ändern muss. Damit viele Musiker die Leidenschaft für die Musik nicht verlieren, braucht es eine Revolution in der Branche, denn die durch die Musik entstehende Freude darf in der Gesellschaft auf keinen Fall fehlen. Genau das will ich um jeden Preis beschützen."Wi | Ma | Mo Academy: Die Vision einer gestärkten Musiker-CommunityAls Musiker und Gründer der Wi | Ma | Mo Academy sieht sich Marius Schöfl regelmäßig mit Skeptikern konfrontiert, die bezweifeln, dass man von der Musik leben kann. Doch sein persönlicher Erfolg widerlegt diese Vorurteile: Durch seine Musik kann er nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Musikerkollegen und vor allem seiner Familie ein finanziell abgesichertes Leben ermöglichen - inklusive einer Eigentumswohnung und dem Bau eines Hauses. Ähnliche Erfolge verzeichnen auch seine Teilnehmer, die dank Marius Schöfls betriebswirtschaftlichem Einfluss ihre Vollzeitstelle aufgeben können, um am Ende hauptberuflich von der Musik zu leben. Es ist keine Seltenheit mehr, dass Teilnehmer ihre Künstlergagen durch das Coaching drastisch steigern: So steigerte sich die Gage eines Teilnehmers von 800 Euro auf 4.000 Euro pro Auftritt. Neben dem finanziellen Erfolg betont Marius Schöfl auch den unterbewussten, aber wertvollen Aspekt der Mindset-Arbeit: "Viele meiner Teilnehmer berichten von einem spürbaren "Driveaufbau", der es ihnen ermöglicht, sich wieder voller Freude der Musik zu widmen."Marius Schöfl hat ambitionierte Zukunftsvisionen für die Musik- & Eventbranche: Er strebt an, den Wert aller Musiker in Deutschland im Kollektiv zu steigern. Dafür plant er, sich künftig hauptberuflich auf die Akademie zu konzentrieren und dafür weniger Auftritte zu spielen. Schwerpunkte dabei sind Themen wie Mindset, Verkauf und Pricing, Marketing und Branding, Struktur und Effizienz. Zusätzlich sollen zukünftig Coachings in Bereichen wie Vocal- & Performance Coaching, Personal Branding sowie TikTok- und YouTube-Unterricht angeboten werden. "Die Musik- und Eventbranche ist ein hartes Feld, aber ich denke dabei nicht nur an mich, sondern will andere Musiker auf ihrem Weg unterstützen, über ihre Ziele hinauszuwachsen.", so Marius Schöfl abschließend.