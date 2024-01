NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma nach Jahreszahlen von 30,40 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Umsatzschätzungen. Er revidierte seine Prognosen für das operative Ergebnis aber etwas nach unten, da er mit einem weiteren Abbau von Lagerbeständen rechnet. Zudem dürften Investitionen in die Produktion nicht vollständig durch Optimierungsmaßnahmen kompensiert werden./gl /zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 19:00 / ET

DE000A3ENQ51