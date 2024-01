© Foto: Michel Euler/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Ein Gericht hat das größte Vergütungspaket in der Geschichte im Volumen von 55 Milliarden US-Dollar für Elon Musk gekippt. Es sei übertrieben, heißt es. Was wird nun aus den Mars-Plänen des reichsten Menschen der Welt?Ein Gericht in Delaware hat das Vergütungspaket von Elon Musk bei Tesla, das einen Wert von 55 Milliarden US-Dollar hat, nach einer Klage eines Aktionärs wegen Übermäßigkeit aufgehoben. Dieses Urteil könnte einen erheblichen Teil von Musks Vermögen verschlingen und die Zukunft seiner Unternehmungen infrage stellen - vorausgesetzt, das Urteil hält einem wahrscheinlichen Berufungsverfahren stand. Die Entscheidung vom Dienstag, Musks erste größere Niederlage vor Gericht, …