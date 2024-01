© Foto: picture alliance / CFOTO



AMD präsentierte ein enttäuschendes Zahlenwerk. Die Erwartungen des Marktes konnten nur knapp übertroffen werden, der Ausblick wird dem Kursanstieg der vergangenen Wochen keineswegs gerecht. Droht nun ein Intel 2.0?Neue Nvidia oder Intel 2.0? Angesichts der brachialen Rallye der AMD-Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten, gegenüber dem Verlaufstief Ende Oktober verteuerten sich die Papiere zeitweise um fast 100 Prozent, stellten sich viele Anleger die Frage: Wird das die neue Nvidia? Nach den am Dienstagabend vorgestellten Zahlen drängt sich zumindest mit Blick auf die zu erwartende Kursreaktion in den kommenden Tagen eher der Vergleich mit Intel auf - denn weder wird das Ergebnis noch …