TVM CAPITAL LIFE SCIENCE INVESTIERT 8 MILLIONEN EURO IN MYO, UM DIE ALTENPFLEGE ZU REVOLUTIONIEREN



31.01.2024

31. Januar 2024 - TVM Capital Life Sciences ("TVM"), eine führende, international agierende Venture-Capital-(VC)-Gesellschaft, die in Innovationen aus dem Life-Science-Bereich investiert, hat heute den Abschluss einer Series-A-Finanzierungsrunde für die Berliner Myosotis GmbH ("myo") bekanntgegeben, einem Vorreiter in der digitalen Gesundheitsversorgung. TVM führt die Runde mit einem Investment von 8 Millionen Euro an. Der Erlös der Finanzierung wird genutzt, um das Wachstum des Geschäfts von myo in der DACH-Region und in Großbritannien weiter zu forcieren. Dazu gehören der Ausbau der Marketingaktivitäten sowie die Optimierung der Servicequalität für Bestandskunden und die Entwicklung neuer Module. Dr. Sascha Berger, General Partner, und Stefan Fischer, Managing Partner (Finance) von TVM, werden in den Aufsichtsrat von myo berufen.

myo wurde 2018 gegründet mit dem Ziel, Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen durch digitale Lösungen zu entlasten und mehr Transparenz, Teilhabe und Wertschätzung in diesem Sektor zu schaffen. Die Kommunikations-App des Unternehmens ermöglicht den Pflegeheimen, Familien und Dienstleistern, sich einfach, schnell und digital miteinander auszutauschen. Angehörige können in den Alltag ihrer Familienmitglieder eingebunden werden und Bilder, Videos und Dokumente teilen sowie Videoanrufe tätigen. Zusätzliche Anwendungen der App vereinfachen wichtige, aber zeitaufwändige administrative Prozesse wie die Bestellung von Mahlzeiten, das Überprüfen von Beschwerden oder die Organisation von Drittanbietern wie Wäschedienste und Apotheken. Das spart Zeit und Geld und optimiert die Dokumentation. myo hat bereits rund 400 Kunden in der DACH-Region und in Großbritannien.

Dr. Sascha Berger, General Partner bei TVM Capital Life Science, erklärte: "Bei TVM setzten wir uns dafür ein, Innovationen in der Medizin und Pflege voranzutreiben, die einen ungedeckten Bedarf adressieren. Digitale Tools haben das Potenzial, unser Gesundheitssystem erheblich effizienter zu gestalten und dem medizinischen Fachpersonal mehr Zeit für das zu geben, was sie am besten können - sich um ihre Patienten zu kümmern. myo hat einen einzigartigen Ansatz für die Kommunikation in der Altenpflege, einem wichtigen und wachsenden Sektor. Mit ihrer Lösung könnten sie diesen Bereich transformieren, indem sie mit einer optimierten Kommunikation zwischen dem Pflegepersonal, den Angehörigen und involvierten Serviceprovidern entscheidend zu einer besseren Versorgung beitragen."

Stefan Fischer, Managing Partner (Finance) von TVM Capital Life Science, kommentierte: "Die neue Digitalisierungsstrategie des Bundesministeriums für Gesundheit erkennt nicht nur das immense Potenzial digitaler Lösungen für die Zukunft unseres unter Druck stehenden Gesundheitssystems. Sie eröffnet auch den Weg, richtungsweisende Technologien wie die Apps von myo effektiv in die Patientenversorgung zu integrieren. TVM freut sich, dass dieses wichtige Produkt mehr und mehr in der DACH-Region und in Großbritannien ausgerollt wird. Das dynamische Führungsteam von myo ist gut aufgestellt, um seine innovative Plattform effizient zu skalieren und einen entscheidenden Mehrwert für das Gesundheitswesen zu schaffen."

Jasper Böckel, CEO von myo, fügte hinzu: "Diese Finanzierung ist ein wichtiger Schritt in unserem Wachstumsplan. Wir freuen uns sehr, mit TVM einen derart angesehenen Investor an unserer Seite zu haben, und sind überzeugt, dass wir von seiner Expertise mit Life-Science-Unternehmen im kommerziellen Stadium profitieren werden. Unser engagiertes Team hat es sich zur Mission gemacht, menschliche Interaktionen in der Pflege zu verbessern. Der Finanzierungserlös wird es uns ermöglichen, unsere Technologie noch mehr Nutzern zur Verfügung zu stellen und weitere Lösungen für Gesundheitsdienstleister und Familien zu entwickeln."



Über myo

Die Myosotis GmbH (lateinisch für die Vergissmeinnicht-Blume) bietet die erste Software-as-a-Service-Lösung für direkte digitale Kommunikation zwischen Mitarbeitenden, Angehörigen und dem Ökosystem von Dienstleistern in Pflegeheimen. Die App ermöglicht den intuitiven Austausch mit Angehörigen durch Fotos, Videos, Sprachnachrichten und Videotelefonie. Dadurch wird die beeindruckende Arbeit in der Pflege stärker sichtbar und administrative Prozesse gleichzeitig vereinfacht. Der Großteil der Kommunikation - ob mit Angehörigen oder Drittanbietern - kann durch eine einzige digitale Anwendung abgewickelt werden. So können Heime mit einem Klick alle Angehörigen über z.B. neue Hygienemaßnahmen informieren, eine einzelne Familie am Leben des Pflegebedürftigen teilhaben lassen und den Arzt, die Apotheke oder den externen Wäschedienst informieren. Dadurch sparen Mitarbeitende kostbare Zeit, die wiederum bei den Senioren eingesetzt werden kann.

myo arbeitet bereits mit über 400 Kunden in DACH und Großbritannien, darunter die namhaftesten Träger wie das DRK, die AWO, Johanniter oder Agaplesion. Die über 30.000 Nutzer sendeten allein im letzten Jahr siebenstellige Interaktionen über die Plattform. Es konnten zudem bereits Schnittstellen mit Marktführern wie apetito, Sanacorp oder CWS etabliert werden, um die Kommunikation für Einrichtungen weiter zu vereinfachen.

Neben den neu gewonnen Investoren TVM und Twip zählen die Pflegeheimbetreiber Agaplesion und Carpe Diem sowie die Venture Capital Fonds BonVenture, Axel Springer Plug & Play, Think Health, Mountain Partners, Round Hill Ventures und Capacura zu den bereits bestehenden Gesellschaftern.

Über TVM Capital Life Science

TVM ist eine führende, international agierende Venture-Capital-(VC)-Gesellschaft, die in Innovationen aus dem Life-Science-Bereich investiert. Insgesamt verwaltet TVM über mehrere Fonds rund 900 Millionen US-Dollar und wird dabei von einem erfahrenen transatlantischen Investment-Team beraten. In seinem Portfolio konzentriert sich TVM auf Therapeutika und Medizintechnologie aus Europa und Nordamerika, und zwar differenzierte First-in-Class- oder Best-in-Class-Assets, die das Potenzial haben, die Standardversorgung für Patienten zu transformieren.

TVM verfolgt eine einzigartige Investmentstrategie mit zwei Schwerpunkten: Innovative frühphasige Therapeutika finanziert die VC-Gesellschaft über Unternehmen mit einem Single-Asset-Ansatz ("Project-Focused Company", PFC) in strategischer Partnerschaft mit dem globalen Pharmaunternehmen Eli Lilly and Company. Darüber hinaus investiert TVM in differenzierte Medizintechnologien sowie HealthTech im kommerziellen Stadium sowie in Therapeutika in späteren klinischen Entwicklungsphasen ("Late-Stage-Investments").

Bei TVMs Late-Stage-Investments liegt der Fokus auf differenzierten Medizintechnologien mit kommerziellem Proof-of-Concept sowie auf Therapeutika in der Spätphase der klinischen Entwicklung, die schnell wichtige Entwicklungs- oder regulatorische Meilensteine erreichen können. Eine Vielzahl von Unternehmen in den Fonds I und II sowie der erfolgreiche Exit von Colucid Pharmaceuticals validieren diese Strategie.

Über diesen innovativen Early-Stage-/Late-Stage-Ansatz ist TVM seit über einem Jahrzehnt erfolgreich, attraktive Renditen für Investoren zu erzielen und dabei neue Therapien und Technologien zu finanzieren, die ein Ziel verfolgen: das Leben von Patienten entscheidend zu verbessern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.tvm-capital.com . Folgen Sie TVM auf LinkedIn .

Kontakt:

TVM Capital Life Science

Dr. Sascha Berger, General Partner

Email: info@tvm-capital.com Medienkontakt:

MC Services AG

Europa: Anne Hennecke

Tel: +49 211 529 252 22

Email: tvm@mc-services.eu



Nordamerika: Laurie Doyle

Tel: +1 339 832 0752

