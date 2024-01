Nürnberg - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar 2024 um 189.000 gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Gegenüber Dezember wurden 169.000 Arbeitssuchende mehr registriert, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

