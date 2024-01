Unterföhring (ots) -31. Januar 2024. Rapper gegen Schauspieler. Bietigheim-Bissingen gegen Berlin. Wird Bausa ("Was du Liebe nennst") am Samstag live auf ProSieben Emilio Sakraya ("60 Minuten", "Rheingold" (2022)) schlagen? Wer gibt in den Spielen mehr von dem, was man Siege nennt? Wer gewinnt "Schlag den Star"?Bausa verspricht seinem Gegner einen filmreifen Abend: "Emilio wird sich heute Abend vorkommen wie in einem Film - nur ohne Happy End." Doch der Schauspieler fürchtet keine Gefahr von seinem Kontrahenten: "Bausa? Der hat doch diese Sendung ... Bausa sucht Frau, oder wie das heißt."In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool TV."Schlag den Star" am Samstag, 3. Februar 2024, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5703711