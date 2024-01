Hannover (ots) -Schätzungen nach ist in Deutschland inzwischen jedes vierte verkaufte Bike ein Leasing-Bike. Mehr als jedes zweite verkaufte E-Bike wird geleast. Das Leasinggeschäft ist der Wachstumstreiber der Branche, bestätigt Patrick Döring, Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender. Der Fahrradversicherer macht sich aktuell auf zu neuen Ufern: Die Wertgarantie Group (https://www.wertgarantie-group.com/ueber-uns/newsroom/mediathek) hat die Purobike GmbH übernommen, die hinter dem erfolgreichen Dienstrad-Leasinganbieter "Radelnde Mitarbeiter" (https://radelnde-mitarbeiter.de/) steht. Damit gibt es erstmalig am Markt ein neues vielversprechendes Leasingmodell: Das Konzept von "Wertgarantie Leasing" verbindet Leasingprovider und Versicherer und lässt die Fahrradhändler durch Provisionen für Leasingverträge am Erfolg teilhaben.Jedes Unternehmen, das sich um Arbeitskräfte bemüht, hat heutzutage ein großes Portfolio an Benefits, mit denen es potenzielle Bewerber überzeugen möchte: Nahezu unverzichtbar ist ein Fahrradleasing-Angebot. Laut einer Konsumentenbefragung des Beratungsunternehmens Deloitte aus dem Herbst 2022 finden 60 Prozent der Befragten Fahrradleasing über den Arbeitgeber attraktiv. Gleich 68 Prozent der Nutzer von Firmenradleasing entscheiden sich für ein E-Bike.Das Leasinggeschäft treibt seit einiger Zeit die gesamte Fahrradbranche voran - allerdings profitiert nicht jeder Akteur gleichermaßen davon, macht Patrick Döring deutlich: "Die durch Investoren und Leasing-Provider vorangetriebenen renditenmaximierenden Konditionen des Marktes können das Geschäftsmodell Bike-Fachhändler bedrohen. Wir sorgen mit unserem Modell hingegen dafür, dass auch der Fachhandel mit Provisionen vom Dienstradleasing dauerhaft profitieren kann", erklärt er. "Seit dem Start unseres Bikebereichs vor 25 Jahren stehen wir für Fachhandelstreue. Mit unserem Wertgarantie Leasing stellen wir dieses nun erneut unter Beweis!"Das ausgearbeitete Provisionsmodell stellt nicht nur eine große Anerkennung für die Fachhandelspartner dar, sondern kann zudem einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung ihrer Existenz leisten, betont auch Sören Hirsch, Bereichsleiter Bike bei Wertgarantie: "Es ist bekannt, dass beispielsweise bei einem Leasinggeschäft von einem Kaufpreis von 6.000 Euro diese Summe meistens nicht komplett in der Kasse des Händlers landet. In unserem Modell kehren wir das um, denn wir legen eine Provision drauf", verdeutlicht er.Das Unternehmen "Radelnde Mitarbeiter" wurde 2014 in der Fahrradstadt Münster gegründet und hat sich als deutschlandweit erfolgreiches Dienstrad-Leasingkonzept etabliert. Gründer Lutz Dahlhues selbst kommt aus dem Fachhandel und kennt die momentane Situation aus erster Hand: "Die Margensicherheit des Handels gerät durch aktuelle Entwicklungen unter Druck. Umso mehr freue ich mich, dass wir unseren Partnern nun ein Modell bieten, das sie teilhaben lässt. Ein Modell, bei dem sie nicht in Abhängigkeit stehen, sondern als Partner für ihren Einsatz mit angemessenen Provisionen belohnt werden!"Mit "Radelnde Mitarbeiter" ist Fahrradversicherer Wertgarantie nun Leasing-Provider, Versicherer und Vertriebspartner in einem. Im Bereich Versicherungsschutz setzt Wertgarantie mit dem neuen Produkt klare Akzente. Neben dem zuverlässigen Wertgarantie Komplettschutz umfasst es auch Inspektionen sowie einen speziellen Ausfallschutz für Arbeitgeber. "Wir sind überzeugt, dass es bei unserem Modell nur Gewinner gibt", unterstreicht Patrick Döring: "Wertgarantie, die Arbeitgeber und Nutzer und nicht zuletzt den Fachhandel!"Fotomaterial finden Sie unter https://www.wertgarantie-group.com/ueber-uns/newsroom/mediathek oder gerne auf Anfrage.Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner | Manager Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 |E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127001/5703750