Genf - Lombard Odier Investment Managers hat Adam Molina zum Chief Operating Officer ernannt. Er ersetzt Alexandre Meyer, der kürzlich zum Managing Partner ernannt wurde. Molina begann seine Karriere als Aktienanalyst bei Whitehall Asset Management in New York. Im Jahr 2007 wechselte er von Dillon Read Capital Management zu Lombard Odier, wo er die New Yorker Niederlassung des Unternehmens neu aufbaute und den Bereich 1798 Alternatives lancierte. ...

