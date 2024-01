Wien (APA-ots) - Online-Broker boomen: Sie bieten Anlegern und Anlegerinnen via Computer oder Smartphone einen einfachen und schnellen Zugang zum Handel mit Aktien, ETFs und Krypto Assets. Insbesondere jüngere Genrationen nutzen dieses digitale Angebot. Damit einher geht aber auch eine Veränderung des Anlageverhaltens: Die Nutzer von Online- und insbesondere Neo-Brokern verzichten auf Anlageberatung und verwenden die Dienste hauptsächlich für reine Ausführungsgeschäfte, "execution only" also. Damit sind aber nicht nur Vor- sondern auch Nachteile verknüpft, deren sich die Anleger:innen bewusst sein sollten. Die neueste Ausgabe der FMA-Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld" erklärt unter dem Titel "Aktien ohne alles, bitte!" Chancen und Risiken von "execution only", also dem reinen Ausführungsgeschäft ohne Beratung in Anspruch zu nehmen.



Vor- und Nachteile von "execution only"



Die Vorteile des reinen Ausführungsgeschäftes liegen klar auf der Hand: Die Transaktion ist einfach und bequem zu beauftragen, wird schnell, kosteneffizient und transparent abgewickelt und belässt den Anlegern die volle Kontrolle über die Investitionsentscheidung. Damit verbunden sind aber auch gewisse, nicht zu unterschätzende Risiken: Sie müssen ihre Kenntnisse und Erfahrungen, ihre Anlageziele, finanziellen Verhältnisse, Risikoneigungen und Fähigkeiten, Verluste zu verkraften, selbst realistisch einschätzen. Sie müssen sich über das Finanzprodukt selbst informieren, sich mit dessen Risiken und Chancen selbst auseinandersetzen, was oft profunde Fachkenntnis erfordert. Sie müssen ihr Risiko selbst managen, insbesondere wie sie sich auf Marktveränderungen vorbereiten und darauf reagieren können. Und, es fehlt der objektivierende Blickwinkel einer zweiten Meinung.

Diese und viele weitere Aspekte erklärt die neue FMA-Publikation "Aktien ohne Alles, bitte!" in einfacher und klarer Sprache. Interessierte Anleger finden diese zum Download auf der Website der FMA unter dem Link: [Aktien ohne alles, bitte! - Reden wir über Geld (fma.gv.at)]

(https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/aktien-ohne-alles-bitte/).

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0079 2024-01-31/10:35