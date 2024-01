Leipzig (ots) -Winter - die Zeit für glitzernden Schnee und Bretter unter den Füßen. Wintersport ist schon schweißtreibend, doch wie heiß geht's erst auf der Aprés-Ski-Party zu? Die Erotik-Community JOYclub wollte es genau wissen und hat 2.300 Mitglieder und bekennende Aprés-Ski-Fans befragt. Das Ergebnis: Ob am Berg oder im Bett, Lust wird in allen Lagen gelebt.Fremdgehen im Skiurlaub? Voll in Ordnung!45,8 % der Winterurlauber:innen haben bei einer Aprés-Ski-Party schon mal wild geknutscht oder auch Sex gehabt. Zur Sache ging es dabei für 75,9 % mit einer fremden Person und für 13 % auch gleich mit mehreren. Ein einmaliges Erlebnis? Wahrlich nicht. Wenn sie Aprés-Ski feiern, dann knutschen 31,8 % oft bis immer und für 19,9 % gilt das auch beim Sex.Unabhängig vom Beziehungsstatus gefragt, stimmt jede:r zweite Aprés-Ski-Fan zu, dass Fremdgehen im Skiurlaub voll in Ordnung ist, denn die Lust am Sport auch abseits der Piste gehöre dazu.Sexy Party-Outfit wichtig? Für die Mehrheit nicht.Perfekt für alle, die sich nicht gerne aufbrezeln: Funktionale und wärmende Wintersportbekleidung ist für die wenigsten ein erotischer Faktor, aber eben auch keiner, der vom Flirten abhält. Auch wie ihr Outfit darunter aussieht, ist 67,8 % der befragten Aprés-Ski-Fans (eher) unwichtig. Nichtsdestotrotz: "Praktisch Veranlagte machen es sich einfach und greifen zur Skihose mit Schlitz", berichtet ein Mann.Diejenigen, die Wert auf ein sexy Party-Outfit legen, ziehen es gleich am Morgen unten drunter (13 %) oder drehen nach der letzten Abfahrt eine Kleiderwechsel-Runde im Zimmer (19,2 %).Aprés-Ski-Partys gut für Sex? Ja, aber bitte mit Séparée.Dass Aprés-Ski-Partys ein guter Ort sind, um Sex zu haben, dem stimmt die Mehrheit der Wintersportler:innen zu. Gefragt, welche Orte sie fürs lustvolle Vergnügen wählen, erfreut sich neben der Privatsphäre des Hotelzimmers, der Toilette, einer Gondel und abseits draußen im Schnee, der Partyraum selbst besonderer Beliebtheit. 17,7 % hatten in einer Ecke der Hütte Sex und 2,1 % direkt mitten auf der Tanzfläche.Da überrascht es nicht, dass 66,1 % aller Befragten es gut finden würden, wenn es auf Aprés-Ski-Partys einen offiziellen, abgegrenzten Bereich für Sex gäbe. "Das würde klare Verhältnisse schaffen. Dann wären nicht nur die sexuellen Handlungen selbst konsensuell, sondern alle Partygäste könnten für sich entscheiden, ob sie andere beim Sex sehen möchten oder nicht", kommentiert Judith Langer, Kommunikationsmanagerin für JOYclub.Pressekontakt:JUDITH LANGERKommunikationsmanagerinpresse@joyclub.de0341/993964-0https://www.joyclub.news/Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106057/5703785