Unterföhring (ots) -- "Barbenheimer" feiert TV- und Streaming-Premiere- "Barbie" ab 14. Februar bei Sky und WOW- "Oppenheimer" ab 20. März bei Sky und WOWUnterföhring, 30. Januar 2024. Als Überraschungsduo "Barbenheimer" haben sie 2023 dem Kino Rekordzahlen beschert. Jetzt starten die top Blockbuster "Barbie" (https://www.sky.de/film/barbie) und "Oppenheimer" (https://www.sky.de/film/oppenheimer) bereits als TV-Premiere bei Sky und als Streaming-Premiere bei WOW. "Barbie" ist ab 14. Februar, "Oppenheimer" ab 20. März bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW abrufbar.Als "Barbenheimer" ungeheuer erfolgreichDie quietschbunte Barbie mit ihrem Ken und der finstere Oppenheimer mit seiner Bombe. Nachdem im Internet die beiden eigentlich absolut gegensätzlichen Filme in Memes unter dem Begriff "Barbenheimer" zusammengebracht wurden und einen regelrechten Hype auslösten, setzte sich das auch an den Kinokassen fort: Die beiden am gleichen Tag in den Kinos gestarteten Filme von Greta Gerwig und Christopher Nolan erzielten weltweit enorme Erfolge.Die Rekorde von "Barbie":- Der weltweit erfolgreichste Film des Jahres 2023 (mit rund 1,45 Milliarden Dollar Einspielergebnis)- Einer der 20 erfolgreichsten Filme aller Zeiten- Erfolgreichster Film einer Regisseurin aller Zeiten- Der erfolgreichste Kinofilm von Warner aller Zeiten- Einer von nur drei Filmen, die weltweit bislang über 1 Milliarde Dollar einnehmen konnten, die von einer weiblichen Hauptfigur getragen werden. Insgesamt 50 Filme konnten diese Marke bislang erreichen.Die Rekorde von "Oppenheimer":- In den USA der erfolgreichste Film aller Zeiten, der niemals auf Platz 1 der Kinocharts stand (mit rund 327 Millionen Dollar Einspielergebnis in den USA)- Das weltweit erfolgreichste Biopic aller Zeiten (mit rund 953 Millionen Dollar Einspielergebnis)- Der erfolgreichste Film von Regisseur Christopher Nolan- 13 Oscarnominierungen, nur drei Filme in der Geschichte der Academy Awards wurden häufiger nominiert.Ausstrahlung:"Barbie" ab 16. Februar um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren und bereits ab 14. Februar auf Sky und WOW abrufbar. "Oppenheimer" ab 29. März um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren und bereits ab 20. März auf Sky und WOW abrufbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://protect-eu.mimecast.com/s/fOeoCV7Pzi1jR6oUJ4VTa?domain=wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de (https://protect-eu.mimecast.com/s/fOeoCV7Pzi1jR6oUJ4VTa?domain=wowtv.de).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Milana KosjerBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5703809