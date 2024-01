Mladá Boleslav (ots) -› Video zeigt Grundzüge des aufgefrischten Designs und ausgewählte Highlights des überarbeiteten Škoda Octavia› Modifizierter Kühlergrill und Škoda Wortmarke im Stil der neuen Markenidentität am HeckŠkoda Auto zeigt in einem kurzen Exterieur-Teaser erste Details des modernisierten Škoda Octavia. Der aufgewertete Bestseller feiert in Kürze offiziell Premiere und wird sowohl als Limousine als auch als Kombivariante erscheinen.Das überarbeitete Design umfasst eine neue Front mit einem größeren Škoda Kühlergrill. Am Heck spiegelt die Škoda Wortmarke die neue Markenidentität wider. In Kürze wird der tschechische Autohersteller die modernisierten Varianten des Bestsellers - Limousine und Kombi - enthüllen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5703875