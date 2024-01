ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental angesichts kartellrechtlicher Ermittlungen durch die EU-Kommission auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die vier europäischen Reifenhersteller hätten bestätigt, dass Durchsuchungen durchgeführt wurden und dass sie kooperierten, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte glaubt, dass dies die Sektorstimmung etwas trübt. Zu möglichen Geldbußen erwähnte er, dass die Höchststrafe in solchen Fällen gemäß EU-Recht auf 10 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes begrenzt sei./tih/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 19:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

