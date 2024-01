NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 schwedischen Kronen belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) für das vierte Quartal habe der Modehersteller die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäfte liefen derzeit durchwachsen, das Ziel einer Ebit-Marge von zehn Prozent im Geschäftsjahr 2023/24 sei ambitioniert./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 02:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 02:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

