Mit der Einführung des REVOLA-Rasenmähroboters macht Yard Force einen mutigen Schritt nach vorn und setzt mit der funktionsreichen Virtual Boundary Technology neue Maßstäbe auf dem Markt für Outdoor Power Equipment (OPE). Jüngste Daten von Statista zeigen, dass der OPE-Markt im Jahr 2022 ein beeindruckendes Volumen von 33,56 Milliarden US-Dollar erreichte. Die jährliche Wachstumsrate (CAGR) erreicht von 2022 bis 2027 voraussichtlich 5,6 %, was eine Marktgröße von 44,07 Milliarden US-Dollar voraussagt. Rasenmäher, insbesondere solche mit Lithium-Ionen-Technologie, stehen an der Spitze dieses Wachstums und weisen eine geschätzte CAGR von 9 auf, die andere OPE-Kategorien übertrifft.

Der Roboter REVOLA von Yard Force ist nicht nur ein effizientes Werkzeug zum Rasenmähen, sondern auch eine Lösung für langjährige Herausforderungen in der Branche. Vollgepackt mit fortschrittlichen Technologien verspricht der REVOLA Anwendern ein einzigartiges und effizientes Rasenmähen.

Die wichtigsten Merkmale des REVOLA Rasenmähroboters:

1. Virtual Boundary Navigation System: Das Virtual Boundary Navigation System im REVOLA mit der Bezeichnung APNT (Advanced Positioning and Navigation Technology) basiert auf einem vielschichtigen Ansatz, um eine genaue und zuverlässige Navigation zu gewährleisten. Das System nutzt die Satellitenortung für eine globale Standortbestimmung, Pfadplanungsalgorithmen für eine effiziente Routenoptimierung, Ultraschallsensoren für die Abstandsmessung und VSLAM-Technologie (Visual Simultaneous Localization and Mapping) für die visuelle Kartierung und Positionierung in Echtzeit. Ein herausragendes Merkmal ist die VSLAM-Technologie, mit der der REVOLA eine dynamische Karte seiner Umgebung erstellen, präzise navigieren und sich an Veränderungen in der Umgebung anpassen kann. Diese Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwindung von Hindernissen, bei der Flexibilität und bei der Sicherstellung einer zuverlässigen Navigation selbst unter schwierigen Bedingungen.

2. Behebung bestehender Schwachstellen: Der REVOLA bewältigt die üblichen Herausforderungen, mit denen herkömmliche Mähroboter mit virtueller Begrenzung konfrontiert sind. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten kann der REVOLA dank der VSLAM-Technologie auch bei schwachem Satellitensignal genau schneiden. Darüber hinaus werden Positionierungsungenauigkeiten, die durch Hindernisse wie Bäume, Häuser oder Strommasten verursacht werden, durch die fortschrittliche VSLAM-Technologie reduziert. Dies führt zu einem nahtlosen und störungsfreien Mäherlebnis für die Anwender und beseitigt die Frustrationen, die mit den traditionellen Navigationsbeschränkungen verbunden sind.

3. Verbesserte Sicherheitsmerkmale: Sicherheit hat beim REVOLA oberste Priorität, was durch Tests des TÜV Rheinland bestätigt wurde. Herkömmliche satellitengestützte Mähwerke haben mit größeren Steinen zu kämpfen, die möglicherweise die Klingen beschädigen, oder stellen eine Gefahr für Objekte wie Wasserleitungen und Spielzeug dar. Der REVOLA beseitigt diese Risiken durch sein intelligentes Hinderniserkennungssystem mit integriertem Ultraschallsensor und RGB-Kamera. Dieses System stellt sicher, dass der Mäher Hindernisse, einschließlich Steinen, die größer als 10 cm sind, erkennen und geeignete Maßnahmen ergreifen kann, um sie zu umfahren. Damit fördert es einen sicheren Mähvorgang und schützt sowohl den Mäher als auch die Umgebung.

4. Optimierter Energieverbrauch und optimierte Leistung: Der REVOLA wurde für eine effiziente und lang anhaltende Leistung entwickelt, wobei der Akkuverbrauch dank des systematischen Cut-Algorithmus optimiert wurde. Der leistungsstarke 28-V-Akku mit 5,7 Ah und der hocheffiziente, bürstenlose Motor sorgen für noch mehr Effizienz. Er arbeitet mit optimaler Drehzahl pro Minute (U/min) und gewährleistet einen präzisen Grasschnitt. Diese Kombination aus einem Hochleistungsakku und einem hocheffizienten bürstenlosen Motor trägt zur Effektivität des REVOLA bei der Rasenpflege bei und maximiert die Lebensdauer des Akkus.

5. Intelligente Konnektivität: Smart Connectivity ist ein Schlüsselaspekt des REVOLA, der Anwendern Fernsteuerungs- und Überwachungsmöglichkeiten bietet. Der Mäher ist mit Bluetooth-, 4G- und Wi-Fi-Konnektivität ausgestattet, was eine umfassende Netzwerkabdeckung gewährleistet. Mit der dazugehörigen App können die Anwender den Fortschritt des Mähers von überall aus überwachen und so die Mähaktivitäten in Echtzeit verfolgen. Diese Konnektivität erhöht nicht nur den Benutzerkomfort, sondern ermöglicht auch eine individuellere und effizientere Rasenpflege, die auf spezifischen Vorlieben und Bedürfnissen basiert.

6. RGB-Erkennung: Bei der RGB-Erkennung im REVOLA werden die Farbkanäle Rot, Grün und Blau verwendet, um verschiedene Elemente innerhalb des Rasens zu identifizieren und zu unterscheiden. Der Mäher ist mit einer hochentwickelten Kamera ausgestattet, die Bilder des Rasens aufnimmt. Durch die Analyse des Farbspektrums und der Struktur des Grases kann der REVOLA zwischen verschiedenen Vegetationstypen unterscheiden und so einen gezielteren und effizienteren Mähvorgang gewährleisten. Diese Funktion ermöglicht es dem Mäher, sein Mähmuster an die spezifischen Eigenschaften des Rasens anzupassen, was zu einem präziseren und individuelleren Mähergebnis führt.

7. OTA (Over the Air) Updates: Die OTA-Update-Funktion des REVOLA ermöglicht es dem Mäher, Software-Updates und -Erweiterungen aus der Ferne zu erhalten, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist. Diese Funktion stellt sicher, dass der REVOLA mit den neuesten technologischen Entwicklungen, Leistungsoptimierungen und Fehlerbehebungen auf dem neuesten Stand bleibt. Hersteller können regelmäßig Updates herausgeben, um die Funktionalität des Mähers zu verbessern, festgestellte Probleme zu beheben oder neue Funktionen einzuführen. Anwender können diese Updates bequem über das Internet herunterladen und installieren und so sicherstellen, dass ihr REVOLA-Mäher auch weiterhin optimal funktioniert, ohne dass physische Updates oder Besuche in einem Service-Center erforderlich sind.

Prognose und Auswirkungen auf die Branche:

Da sich der OPE-Markt ständig weiterentwickelt, positioniert sich der REVOLA-Rasenmähroboter als revolutionäres Produkt. Seine fortschrittliche VSLAM-Technologie, gepaart mit einem benutzerfreundlichen Design, stellt sich den langjährigen Herausforderungen der Branche und ebnet den Weg für die Zukunft des intelligenten Rasenmanagements. Das Engagement von Yard Force für Innovation und Exzellenz zeichnet den REVOLA aus und macht ihn zu einem Vorreiter bei der Neugestaltung der Landschaft von Outdoor-Elektrogeräten.

Über Yard Force:

Yard Force ist eine weltweit anerkannte Marke, und bietet innovative Lösungen für den Außenbereich an. Mit Schwerpunkt auf modernster Technologie und benutzerfreundlichem Design will Yard Force die Rasenpflege für Anwender weltweit verbessern.

