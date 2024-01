Schliersee (ots) -Nur knapp 10 Gehminuten entfernt vom Bahnhof Fischhausen/Neuhaus am Schliersee - im oberbayerischen Landkreis Miesbach, finden Sie die SLYRS Bavarian Whisky Distillery.Die Vision eines oberbayrischen Whiskys hatte SLYRS Gründer Florian Stetter während einer Studienreise nach Schottland. Im Herzen der bayrischen Alpen verwirklichte er sie: Seit 1999 setzt SLYRS Maßstäbe in Sachen Whisky-Kompetenz. Mit viel Liebe zum Detail entsteht in der einzigartigen Destillerie am Schliersee unter Geschäftsführer und Destillateurmeister Hans Kemenater ein Original im Herzen der bayrischen Alpen: der SLYRS.Die SLYRS Whisky Destillerie steht als Manufaktur für Produkte höchster Qualität. Die Whisky-Pioniere aus Oberbayern sind echte Überzeugungsbrenner. Denn die absolute Leidenschaft, mit der die SLYRS Destillateure ihr Handwerk betreiben ist die Voraussetzung für die einzigartige Qualität der mehrfach international preisgekrönten Whiskys und Liqueure. Doch als einer der größten Whisky-Hersteller Deutschlands ruht sich SLYRS darauf nicht aus.Authentizität spielt bei SLYRS eine große Rolle. Deshalb wird für den SLYRS Whisky nur bestes bayrisches Getreide und reines Gebirgsquellwasser aus den Schlierseer Alpen verwendet. Die gesamte Herstellung und Fassreifung erfolgen vor Ort, was dem SLYRS einen durch und durch regionalen, oberbayrischen Charakter gibt.Stetig entwickeln sich die Whisky-Pioniere weiter und erhalten ihre Vorreiterrolle auf dem deutschen Whisky-Markt aufrecht. Mit Mut, Ideenreichtum und bayrischem Charme streben sie nach vorne - für viele weitere, leidenschaftliche SLYRS Whisky-Kreationen höchster Qualität, die am Schliersee daheim und in der Welt zu Hause sind.Entdecken Sie das flüssige Gold vom SLYRSee direkt vor Ort in der SLYRS Erlebniswelt. Schauen Sie den Destillateuren bei der Arbeit an den kupfern-glänzenden Brennblasen über die Schulter. Bestaunen Sie die wertvollen, weitgereisten Holzfässer in der Fasshalle. Riechen Sie den unverkennbaren "Angels' Share". Und erfahren Sie bei einer Destilleriebesichtigung in Eigenregie oder einer geführten Tour alles über den SLYRS Bavarian Single Malt Whisky, seine Herstellung und den einzigartigen Geschmack. Die Destillerie und der Shop stehen Ihnen 365 Tage im Jahr offen. Mehr dazu unter: www.slyrs.comPressekontakt:SLYRS Distillery / Distillery ShopTel.: 0049 - 8026 / 92092-10Mail: info@slyrs.deSLYRS Caffee & LuncheryTel.: 0049 - 8026 / 92092-20Mail: caffee@slyrs.deSLYRS WebshopTel.: 0049 - 8026 / 92092-29Mail: shop@slyrs.dewww.slyrs.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: SLYRS Distillery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160283/5704006