In unsicheren Zeiten wird die Schweiz von Anlegern als sicherer Zufluchtsort gesucht. DER AKTIONÄR hat deswegen einen Strategieindex auf Schweizer Aktien begeben. Dabei hat das Aktienschwergewicht einen großen Anteil an der guten Entwicklung des Index. Bei dem Schwergewicht handelt es sich um den Pharmakonzern Novartis. Das Unternehmen verkündete am Mittwoch solide Finanzergebnisse. Mit einem Umsatzanstieg um acht Prozent auf 45,4 Milliarden US-Dollar und einem Gewinnanstieg um 42 Prozent auf knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...