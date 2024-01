Polestars elektrisches SUV-Coupé - der Polestar 4 - ist ab sofort offiziell in Europa und Australien erhältlich. Auf dem deutschen Markt ruft die Marke für das Modell im Online-Verkauf einen Einstiegspreis von 61.900 Euro auf. In China erfolgten der Produktionsstart und die ersten Auslieferungen des Polestar 4 Ende 2023. Hergestellt wird das Modell in der SEA-Fabrik von Geely Holdings in Hangzhou Bay. Dort werden ab Mitte 2024 auch die ersten Exemplare ...

