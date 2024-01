Teilen: Der offizielle Einkaufsmanager-Index (EMI) des verarbeitenden Gewerbes in China hat sich im Januar leicht abgeschwächt und lag bei 49,2 gegenüber 49,0 im Dezember. Dies geht aus den neuesten Daten hervor, die das National Bureau of Statistics (NBS) am Mittwoch veröffentlichte. Der Marktkonsens hatte für den Berichtsmonat einen Wert von 49,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...