Mainz (ots) -Europa soll bei der Hilfe für die Ukraine nicht nachlassen. Mittlerweile ist es der deutsche Kanzler, der antreibt, obwohl er selbst bei den Taurus-Raketen noch zögert. Stand jetzt wird die Ukraine kaum ihr gesamtes Land zurückerobern. Übermächtig allein in der Zahl sind Menschen und Material, die Putin in die Schlacht wirft. Die Nervosität in Brüssel, Berlin und in Kiew steigt auch aus einem weiteren Grund: Die Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident im November ist alles andere als ausgeschlossen. "Wehrlos ohne die USA - ließe Trump uns mit Putin allein?" ist am Donnerstag, 1. Februar 2024, um 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Müssten die Europäer bei einer Wiederwahl von Donald Trump versuchen, die sicherheitspolitische Lücke mit viel Geld und Waffen zu füllen? Könnte der Kontinent am Ende ohne den nuklearen Schutzschirm aus den USA dastehen? Und sollten die Europäer deshalb über eigene Atomwaffen nachdenken?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, der Europaabgeordnete Manfred Weber (CSU), Ursula Schröder, Wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg (IFSH), der Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München, Frank Sauer sowie Claus Kleber, ehemaliger ZDF-Moderator, Autor und Dokumentarfilmer ("Putins Tabubruch - Die neue Angst vor der Bombe" (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzeit/zdfzeit-putins-tabubruch---die-neue-angst-vor-der-bombe-100.html)).Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.dePressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5704130