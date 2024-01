Goldpreis: Fed-Sitzung ante portas - Alle Augen auf Jerome Powell

Mit großer Spannung fiebern Goldanleger dem heutigen Fed-Leitzinsentscheid entgegen (20:00 Uhr). Auch wenn der US-Währungshüter womöglich seine Füße stillhalten wird, dürfte die anschließende Pressekonferenz mit Jerome Powell das Interesse auf sich ziehen. Nicht zuletzt sollte der US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag wichtige Impulse liefern. Unter dem Strich könnte der Goldpreis jedoch nach drei Gewinnmonaten in Folge im Januar erstmals wieder ein Minus verzeichnen. US-Notenbank dürfte Füße stillhalten - Hoffen auf geldpolitische Signale durch Jerome Powell Vor der möglicherweise richtungsweisenden Fed-Notenbanksitzung dürften sich Anleger in gewohnter Art und Weise zunächst zurückhalten. Die zweitätige Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) geht heute zu Ende. Während die Märkte fest mit einer Zinspause im aktuellen Zinszyklus rechnen, erhoffen sich Anleger geldpolitische Signale durch Jerome Powell. Denn möglicherweise könnte die Fed schon im März und Mai auf ihren Notenbanksitzungen erste Zinssenkungen in die Wege leiten.

Womöglich dürfte sich die Fed weiterhin alle Optionen offenhalten und sämtliche Makrodaten zunächst abwarten.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.